Revelan las fechas de las segundas dosis de la vacuna a treintañeros en Mérida

Autoridades de Yucatán revelaron que la aplicación de las segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 para personas entre los 30 a 39 años de edad, en Mérida se llevará a cabo del jueves 16 al martes 21 de septiembre.

Este proceso se llevará a cabo por la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) en coordinación con el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida y la Secretaría de Bienestar.

De acuerdo a lo que las autoridades estatales dieron a conocer, en esta jornada de vacunación sólo se aplicarán segundas dosis a personas que pertenecen a este grupo.

Estas son las fechas.

Las autoridades hicieron un atento llamado a las personas que no han recibido vacuna alguna a no acudir a los módulos de vacunación ya que no serán inoculados y así se evitan aglomeraciones.

Cabe señalar que las segundas dosis que se aplicarán son la AztraZeneca.

Sedes de aplicación de la vacuna

Ubica tu sede con tu código postal.

Esta etapa se llevará a cabo en 2 macrocentros y 4 módulos distribuidos estratégicamente en la ciudad, puntualizan las autoridades.

El horario de aplicación de la vacuna será en un horario de 8:00 a 18:00 horas, por lo que invitan a la población acudir en el día que les fue asignado para evitar aglomeraciones y cuidar la salud de todos.

La aplicación se llevará a cabo de la siguiente forma:

Jueves 16 de septiembre, para personas nacidas en enero y febrero.

Viernes 17 de septiembre, para personas nacidas en marzo y abril.

Sábado 18 de septiembre, para personas nacidas en mayo y junio.

Domingo 19 de septiembre, para personas nacidas en julio y agosto.

Lunes 20 de septiembre, para personas nacidas en septiembre y octubre.

Martes 21 de septiembre, para personas nacidas en noviembre y diciembre.

Los centros de vacunación serán:

El Centro de Convenciones Siglo XXI

Multigimnasio ‘Socorro Cerón’ de la Unidad Deportiva Kukulcán

La Unidad Deportiva Villa Palmira.

Unidad Deportiva Inalámbrica.

El 11 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la calle 42 sur

La Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).

Cabe mencionar que las sedes de vacunación dependerá del código postal.

A las personas que acudiran por la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 se les recomienda llevar una identificación oficial, no es necesario llegar horas anticipadas, tomar medicamentos acostumbrados, tomar alimentos antes de acudir a la cita, así como usar ropa cómoda y de manga corta.

