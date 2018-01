Reunión de liderazgos panistas con Sofía Castro Romero

Liderazgos panistas de Mérida y del interior del Estado se reunieron esta noche con la aspirante a candidata independiente al Gobierno de Yucatán, Sofía Castro Romero, para conocer su proyecto político y reflexionar sobre la situación actual del Partido Acción Nacional (PAN).

El evento se realizó en un predio del centro de Mérida y ahí se escucharon las voces de los panistas que no están de acuerdo con la forma como se dirige a ese partido.

Entre otros conceptos los liderazgos emitieron los siguientes comentarios:

-Los panistas debemos dar el ejemplo de que al PAN se le debe respetar.

-Es una vergüenza que Acción Nacional ya no sea un partido con credibilidad y se tengan que poner la camiseta de otros partidos para poder ganar votos.

-No concibo que estén allá la gentes que no se lo merece.

-Me va a costar mucho trabajo votar por Mauricio Vila porque no me identifico con los panistas que dirigen a mi partido.

Por su parte, Castro Romero hizo una amplia exposición sobre sus razones para alejarse del PAN hace casi tres años.

-Antes era una fiesta democrática elegir a nuestros candidatos, luego comenzaron los fraudes y los dedazos, pero lo más grave ahora es que los dirigentes se autodesignan- explicó la aspirante ante la aprobación de los presentes.

Recordó que cuando fue legisladora estatal y federal impulsó recursos para obras públicas y se los puedo decir: “nunca recibí moches”.

Luego de las reflexiones los presentes aceptaron tomarse la foto del recuerdo con Castro Romero y algunos más se acercaron para fotografiarse personalmente con ella y otros ofrecieron su firma de apoyo para que pueda lograr la candidatura independiente.

Sofía Castro llegó manejando su propio vehículo y se retiró de la misma forma entre abrazos de despedida.

En el evento también estuvo presente el aspirante a candidato a diputado por el Primer Distrito, Manuel Cervera León.