Reto, la palabra que mueve al mundo en Yucatán

El éxito es consecuencia del trabajo realizado, por lo tanto no es una meta que uno se plantee y para alcanzar tus sueños solo necesitas una cosa: estar dispuesto a pagar cualquier precio, incluso sacrificar lo que sea con tal de conseguir tus objetivos, expresa la empresaria Tere Cazola Bravo al revelar los planes de expansión del emporio que inició hace 33 años y que hoy suma más de 50 sucursales en el sureste del país.

En la comodidad de su oficina, disfrutando un café y un exquisito pastel, nos muestra su lado humano, su preocupación por el prójimo y por mantener el desarrollo económico del Estado para mejorar el nivel de vida de los yucatecos.

¿Alguna vez pensó en tener tal crecimiento?

No y por eso soy afortunada. En Mérida tenemos 26 sucursales, en Campeche, Tabasco y Quintana Roo también tenemos presencia, en total suman 53 sucursales, pero llegamos a todo el país a través de Fedex. Haces el pedido por internet y al siguiente día llega a la puerta de tu domicilio.

¿Cuántas plazas laborales representa la marca Tere Cazola?

Directamente 500 empleos directos, pero se multiplican los indirectos.

¿Qué consejo le daría a las emprendedoras que la ven como un ícono de la mujer empresaria?

Que emprendan en el negocio que más les apasione y no traten de competir con nadie; basta con hacer las cosas mejor cada día, buscar la perfección y no caer en el autoengaño. Tampoco hay que ir con la moda; hay que innovar, ser creativos pero desde el fondo del corazón. Bastaría con descubrir qué les gustaría hacer aunque no les pagaran.

¿Pero también se requiere dinero, no?

El dinero llega por añadidura. Comencé haciendo postres para mi familia y los amigos, luego se convirtió en un trabajo pero al hacer lo que te gusta no importa cuánto tiempo pase; es sentirse como pez en el agua.

¿Por qué considera que asumir los retos es lo más importante en la vida?

Porque gracias a ello el mundo ha cambiado, ha evolucionado constantemente. Y para muestra los grandes inventos: el teléfono, la televisión, el internet, el celular, la imprenta, la fotografía, las medicinas, los aviones, el rayo láser, los barcos, en fin. Todos los grandes inventores asumieron le reto de cambiar las cosas, de modificar su entorno para bienestar de la humanidad. Esas son las personas de éxito, los que se hacen responsables de sus actos y de luchan sin cansancio hasta conseguir sus metas. Algunos estudiosos señalan que del 100 por ciento sólo un 5 % alcanza sus metas, pero eso se debe a la constancia, a la perseverancia, a tratar de mejorar hoy lo que hiciste ayer. El triunfo no es fortuito ni resultado de la suerte, es la conclusión del trabajo diario, de estar viendo los detalles y mejorarlos, de luchar por alcanzar la perfección en cualquier actividad que realices.

Mencionaba un empresario que lo más importantes es trascender, ¿qué tan importante es para usted?

Aunque no te lo propongas, al estar haciendo lo que te gusta con pasión, es decir atreverte a pagar el precio, porque no necesariamente las cosas van a ser fáciles, habrá tropiezos en la medida en que estas buscando la forma de resolver los problemas. Algo importante es mantenerse en cómo sí se pueden lograr las cosas, para escuchar cómo no se puede todos somos expertos. En consecuencia viene todo lo demás, y entre eso está el trascender, aunque no lo busques se dará, pero hay que estar dispuestos a pagar el precio.

¿Cuál ha sido el precio de Tere Cazola?

Tiempo, esfuerzo, sacrificio… El mundo puede tomar vacaciones, pero si hay trabajo tenemos que estar ahí. Viene la temporada navideña, la mejor del año, hay que trabajar, si es el Día de la Madre, también hay que trabajar y así sucesivamente. Claro cuando llega el momento hay que compensarlo y disfrutarlo con los colaboradores porque sé cuántos kilos de dulce le pusieron al trabajo.

¿Hay vinculación con las universidades para atraer jóvenes?

Sí, varias universidades nos mandan a sus alumnos para hacer prácticas y algunos se quedan en la empresa a trabajar; vienen muchos estudiantes de Campeche de la carrera de ingeniería de alimentos. La combinación de generaciones es muy importante; hay jóvenes con muchas inquietudes y nosotros que tenemos el conocimiento y la experiencia podemos combinamos.

¿Tere Cazola es una Empresa Socialmente Responsable?

Sí. Obtener el certificado no es fácil, se hacen muchas actividades en pro de la familia; realizamos campañas de salud con el apoyo de las autoridades, participo en la Fundación Tócate para orientar a la mujer sobre la prevención del cáncer de mama y también participamos en la campaña de educación cero rezago, en la que todos los trabajadores que tienen estudios no concluidos tienen que terminar su escolaridad para seguir superándose. Es importante saber que cuando compran un pastel, están contribuyendo a una situación social ya que muchas personas piensan que el empresario nada más se enriquece, sin saber que también hacemos esfuerzos por contribuir para el mejoramiento de la sociedad.

Jaime Tetzpa