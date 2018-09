Restauranteros en Yucatán rechazan el uso de popotes

Desde hace un par de meses la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha lanzado una campaña para invitar a comensales a no utilizar popotes para evitar el impacto nocivo que estos generan a la fauna de México.

Y acerca de esto la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Yucatán, Alejandra Pacheco Montero explicó a Grupo Editorial La Verdad: “En la campaña de Sin Popote, la Canirac ha trabajado desde hace cuatro años en este tema y prácticamente todos nuestros socios están involucrados al no uso del popote. Y además estamos manejando un programa piloto para tener restaurantes sustentables, en donde no solo se aplica con los popotes, sino también se busca evitar el uso de bolsas y los desechables en general”, mencionó.

Para poder ser un restaurante sustentable, explicó la titular de la Canirac que se tienen que seguir tres procedimientos o categorías y así los restaurantes puedan ser certificados por esta cámara empresarial como sustentables.

“Se divide en oro, plata y bronce; y hay una serie de requisitos que se van cumpliendo para ser un restaurante sustentable. Como estamos en un proyecto piloto, tenemos a cuatro restaurantes que ya cuentan con esta certificación. Esperamos que los números crezcan”.

Por otra parte, y cuestionada acerca de que algunos restaurantes cobran a sus comensales por agua para beber, la titular dijo: “En ese sentido depende mucho del tipo de política que cada restaurante maneje; no hemos abierto algún debate, en ese sentido, la gran mayoría (de restaurantes) te van a ofrecer un vaso de agua, salvo que pidas una botella de agua. Sin embargo, si hay algunos que de ‘cajón’ te pasan la botella, no es algo que sea una incomodidad global o generalizada. Para serte honesta, no es un tema que hayamos platicado, pero si en algún momento se empieza a manifestar esta inconformidad, pues posiblemente lo aterricemos al consejo de la Cámara”, puntualizó.

_Eduardo Uc