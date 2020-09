Restaurantero de Mérida denuncia amenazas y corrupción ante embargo del IMSS

Harto de amenazas y la corrupción se dijo un restaurantero yucateco el cual, como cientos de otros en Mérida, se retrasó en el pago de cuotas al IMSS ante la imposibilidad de abrir su establecimiento debido a las restricciones del gobierno estatal.

Tras casi siete meses sin ingresos en los que procuró no dejar a su suerte a los empleados que dependen del negocio, el propietario del restaurante de comida yucateca Edgar Manuel Miranda Morales, acumuló tal deuda con la institución de seguridad social que ahora enfrenta el posible embargo de propiedades al no poder pagarla.

Esta crítica situación y pesadilla de cualquier restaurantero de Yucatán ha sido empeorada por las constantes amenazas que presuntos visitadores del IMSS han realizado contra Miranda Morales exigiéndole el pago de las cuotas atrasadas para no embargarle propiedades.

Además de la prepotencia y falta de comprensión de los presuntos trabajadores del IMSS, el restaurantero expuso que en varias ocasiones le han pedido ‘mordida’ ofreciéndole alargar el proceso de embargo.

“El ejecutor me pidió una mordida o sea que yo le diera 470 pesos para que se alargue este embargo, estos 470 pesos me dijo que es gastos de visita o de ejecución que el no reportaría y así podría aguantarme este embargo’, señala Miranda Morales en su pulbicación.