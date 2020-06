Responde el IMSS Yucatán sobre el rechazo de los 92 monitores

Las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán ofrecieron su versión sobre una acusación en su contra, realizada por un proveedor de equipos médicos quien asegura que, después de haber ganado una licitación, dichas autoridades rechazan recibir los productos.

A través de una tarjeta informativa, las autoridades del IMSS Yucatán aseguran que la empresa Go Medical no participó en el concurso de licitación además de señalar que esta tenía el compromiso de entregar los 92 monitores el 30 de mayo y no cumplió con la entrega en esa fecha.

El IMSS Yucatán explicó rápidamente el motivo que los llevó a rechazar los 92 monitores de signos vitales para el combate al Covid-19.

Aseguran que el proveedor entregó los equipos el 8 de junio pero, como dichos equipos no correspondían al modelo ofertado, estos fueron rechazados en plena pandemia contra el Covid-19.

Además compartieron una tarjeta informativa donde explican todo lo relacionado con relación a la publicación en la que se señala que un proveedor acusa al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de no cerrar una compra.

Detalles compartidos por el IMSS

En esta tarjeta la oficina de Representación Yucatán del IMSS informa que para ellos es prioritaria la atención médica con calidad y seguridad, es por ello que cada adquisición se realiza en apego a la transparencia y cumplimiento a los lineamientos técnicos, legales e institucionales.

Aclaran que la empresa “Go Medical” no participó en el evento de licitación de monitores de signos vitales en cuyo proceso de adquisición de 92 monitores sí lo hicieron tres propuestas, eligiendo una que cumplía con las características solicitadas por el Instituto; sin embargo esta infringió en la fecha establecida para la entrega el 30 de mayo de 2020.

Aseguran que el 8 de junio, el proveedor pretendió entregar dichos equipos, que al ser revisados se determinó que no correspondían al modelo ofertado, por lo que no se recibieron y se informó oportunamente al Órgano Interno de Control.

El IMSS Yucatán ha respondido de manera inmediata a las acusaciones de haber rechazado 92 monitores de signos vitales y han explicado sus motivos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social reitera su compromiso con la transparencia en cada uno de los procesos de compras de insumos y equipamiento, para garantizar el combate a la corrupción.

Con esto responden a lo afirmado por el ingeniero Marco Antonio Chan Cutz, socio de la empresa Go Medical, quien acusó a la delegada del IMSS Yucatán, Míriam Victoria Sánchez Castro, de no querer recibirle 92 monitores de signos vitales, a pesar de haber ganado la licitación.