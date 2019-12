Rescatistas de Yucatán piden que el perro que atacó a un niño en Progreso no sea sacrificado

Luego de que se dio a conocer el caso de “Drago”, el perro rottweiler que mordió a un niño en el malecón de Progreso, al norte de Yucatán, rescatistas han solicitado al alcalde Julián Zacarías no sacrificar al can.

A través de un mensaje que ya circula en redes sociales de Yucatán, la comunidad rescatista le pide su apoyo “para tomar la mejor decisión”, ya que Julián ha sido identificado como un hombre de bien.

Rescatistas de Yucatán piden que el perro no sea sacrificado, ya que no fue su culpa.

Además, al alcalde de Progreso lo identifican como un hombre que se preocupa por el bienestar animal y el medio ambiente, además de que muchos yucatecos han sido testigos de buena administración.

“Las familias progreseñas y tus seguidores en todo el interior del Estado que confiamos en ti, te pide que por favor, no nos falles”, en referencia al caso del perro que atacó al niño en el malecón de Progreso días atrás.

Los rescatistas pidieron que el perro no sea sacrificado.

“Sabemos, y tú también, que el menos responsable por los lamentables hechos, es un animal que reaccionó por instinto”, se puede leer en la publicación que circula en redes sociales de Yucatán.

Hechos lamentables en Yucatán

Como es bien sabido, días atrás se dio la noticia de que un perro rottweiler atacó a un niño en el malecón de Progreso luego de que al parecer su dueño lo mal amarró, lo que generó el enojo de un gran sector de la población.

Ante esta situación, el perro ha permanecido retenido y en observación para conocer su conducta y si no tiene alguna enfermedad, lo que determinará si es sacrificado o no, algo que muchas personas no desean