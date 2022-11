Rescatan a recién nacida y a niño de su mamá en Yucatán, ¿corrían peligro?

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán estableció que una recién nacida de dos años y un menor de 6 años corrían peligro a lado de su mamá, por lo que fueron rescatados y puestos a disposición del Gobierno.

La dependencia estatal indicó que activó los mecanismos de asistencia social pertinentes para proteger los derechos de los dos hermanitos y al no contar con un red familiar de apoyo fueron puestos a disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay), quedando con estas acciones la tutela de los menores bajo el estado.

En el hospital O'Horán se solicitó la asistencia social

Cabe mencionar que fue una llamada del hospital General Agustín O’Horán la que alertó a esta dependencia, cuando la bebé apenas tenía dos días de nacida.

Rescatan a menor que sufría presuntos maltratos

Un menor de 6 años sin registro fue puesto a disposición del Estado.

Si bien no se dijo el motivo por el cual se solicitó la asistencia social, se inició una investigación donde se identificó que otro menor de 6 años de edad corría peligro al ser víctima de omisiones en su cuidado, además de que se detectó que no estaba registrado ante el Registro Civil, no acudía a la escuela y presentaba evidencias de malos tratos.

Con respecto a la madre de familia, se dio a conocer que se le notificó en tiempo y forma sobre la situación actual de su hija e hijo y se le brindó orientación e información necesaria para que pueda obtener la guarda y cuidados de los mismos en caso de que resulte viable.

Cabe mencionar que el rescate de estos dos menores ha causado controversia, ya que la madre de familia dio a conocer su versión de los hechos e indicó que por su preferencia sexual le quitaron a sus hijos y al darse a conocer el caso, el DIF y la Prodennay dio su versión oficial.

Infórmate de las noticias de Yucatán dando clic aquí

¡Siguénos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram