Rescatan a niños de su madre que los dejaba abandonados

Una ex modelo que radica en Mérida y que en años pasados fue acusada de quemar vivo a su novio en Guanajuato, fue despojada de sus hijos por la Prodemefa. La mujer denunció la desaparición de sus pequeños hijos, en realidad estaban abandonados en su casa en Plan de Ayala Norte y fueron rescatados por las autoridades. Exámenes a los que la mamá y los niños fueron sometidos llegaron a la conclusión de que la mujer no tenía la las condiciones mentales, tenía problemas de inseguridad y ansiedad, no era apta para cuidar a los niños, después de los exámenes fueron a rescatarlos. Vecinos decían que los niños se quedaban solos y que muchas veces ellos les daban comida a los pequeños, que muchas veces se escuchaban gritos y peleas dentro de la casa. La violencia familiar llego al extremo de sacar un arma blanca durante las peleas con los niños. La madre que tiene problemas mentales denuncio que sus pequeños de 13, 9 y 8 años desaparecieron de su casa. La señora dijo ante las autoridades que salió de su casa a las 8 de la noche y regreso poco más de la media noche y los niños ya no estaban.Alicia Loaiza de Guanajuato, radica en Mérida desde hace años, la ex modelo fue acusada en su juventud de quemar vivo a su novio y huir de su supuesto crimen.