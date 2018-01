Rescatan a ‘niño dios’ de secuestrador en Yucatán

Niño dios secuestrado en Yucatán

Tras casi un mes del robo, elementos de la Policía Municipal de Motul informaron que recuperaron la figura del Niño Dios que había sido hurtada del nacimiento que fue colocado en la Plaza Principal de este municipio; el responsable de ese hecho señaló que se trató de una broma y pidió una disculpa pública.

El hallazgo ocurrió el lunes pasado por la noche, sobre la calle 37 por 42 de este poblado donde los uniformados detuvieron a un joven de 16 años, identificado como J.T.C., por conducir de manera temeraria una camioneta y no respetar una señal de alto. Al solicitarle su identificación y los documentos del vehículo, el menor dijo que no contaba con dichos papeles, por lo que los policías procedieron a inspeccionar su unidad y fue en ese instante donde encontraron la figura del Niño Dios.

Pide una disculpa pública

Por estos incidentes, el joven fue detenido y trasladado a las instalaciones de esa corporación. A este lugar arribaron los padres del menor y el joven rindió su declaración en la que dijo que durante la noche de Navidad se le ocurrió a él y a sus amigos sustraer dicha figura, pero no lo quiso regresar.

‘No se me ocurrió regresarlo, porque sabía que me traería problemas, mis padres no sabían nada de esto, porque todo empezó como una broma. Por eso pido una disculpa pública’, indicó. Sobre este tema, los padres del joven le pidieron a la corporación de seguridad que proceda con un castigo ejemplar.