Rescata SSP a ejemplar de venado desorientado en Ciudad Caucel

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán rescataron un ejemplar de venado cola blanca que se encontraba atrapado en el interior de un predio del fraccionamiento Ciudad Caucel, al poniente de la ciudad de Mérida.

El ejemplar de tamaño adulto fue avistado por los vecinos de la zona habitacional, cuando se encontraba atado en el patio de uno de los predios ubicados en la calle 55 con 90, de la zona conocida como Almendros.

El animal se mostraba completamente desorientado y luchaba contra la cuerda que lo mantenía anclado, por eso fue reportado al número de emergencias y hasta el lugar llegó la unidad 6697 del Sector Poniente de la SSP, que necesitó apoyo de otra unidad del cuerpo de bomberos.

Los elementos libraron una intensa batalla para inmovilizar al animal silvestre, quien opuso resistencia debido a la presencia del grupo de uniformados.

Bajo resguardo de la Profepa

Capturan a venado en Caucel

Uno de los elementos policiacos logró capturarlo y entre todos le amarraron el hocico y las patas, antes de abordarlo a la unidad de la SSP.

Mientras esperaban el arribo del personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quienes se encargaron de revisar que no tuviera ninguna herida y posteriormente se lo llevaron a sus instalaciones para programar su reubicación, uno de los policías tuvo que sentarse sobre el ejemplar para evitar que se desamarre y escape.

La SSP de Yucatán no especificó si alguna persona fue detenida por la tenencia no autorizada del venado cola blanca, que a pesar de no encontrarse catalogado en el listado de la Semarnat, no se permite tenerlo en cautiverio.

Luego de una breve espera el personal de la Profepa llegó al lugar y se llevó al animal para liberarlo posteriormente.

