Repunta el dengue en Yucatán; van 14 casos graves durante 2022

Durante 2022 en Yucatán los casos de dengue se han multiplicado de forma exponencial comparado con los casos registrados durante el año pasado.

Según el Panorama Epidemiológico del Dengue en México, realizado por la Secretaría de Salud, al corte del 12 de diciembre Yucatán acumulaba un total de 423 casos confirmados.

La cantidad es por mucho superior a los tres casos acumulados durante todo el 2021.

Del total de casos diagnosticados en la entidad durante este año, 249 corresponden a dengue no grave (DNG), 160 a dengue con signos de alarma (DGSA) y 14 a dengue grave (DG).

A pesar del alto número de diagnósticos positivos a esta enfermedad transmitida a través de la picadura del mosquito aedes aegypti, hasta la fecha mencionada no se han reportado defunciones por dengue en Yucatán.

El municipio en el que más casos han sido detectados es Valladolid, con un total de 47 personas diagnosticadas con la enfermedad, Temozón con 12 personas y los 190 restantes se encuentran distribuidos en diferentes municipios.

Síntomas del dengue

Síntomas de enfermedades transmitidas por vectores

El dengue suele presentarse con cuadros sintomatológicos que incluyen fiebre alta, salpullido y dolor en los músculos y las articulaciones. En los casos más graves puede haber hemorragia profusa y un shock, que pueden llevar a la muerte.

En algunas ocasiones, quienes han padecido la enfermedad han tenido secuelas y pasan a tener los síntomas de una forma crónica.

Eso significa hasta dos años y medio de sufrir de estos problemas articulares y la ingesta de antiinflamatorios, que tiene sus riesgos relacionados.

Tal es el caso de Andrés Rios Itzá quien en el 2020 fue diagnosticado con dengue grave (DG), haciendo que hasta el momento continué con periodos de inflamación articular y dolor intermitente.

“Me sentía muy mal, y tuve todos los síntomas del dengue normal, pero como ya en una ocasión le había dado a uno de mis hermanos pensé que iba a ser igual y que solo me iba a dar un poco de temperatura y cansancio”, relató el hombre de 28 años.

Lo que pensó que se manifestaría de forma leve, acabó llevándolo al hospital debido a que la fiebre cada vez subía más su temperatura corporal, además de que la infección le provocó meningitis y según lo que le comentaron, hasta tuvo episodios de convulsión.

“Estuve ingresado como por tres días y aunque me dijeron que el dolor en las articulaciones y rigidez se me quitarían pronto, no fue así por lo que hasta ahora continuó tomando desinflamatorios en temporadas y con dolorcitos molestos” comentó.

Proliferación de moscos

Ilustración de la picadura de un mosquito

El el doctor Enrique Reyes Novelo, del Centro de Investigaciones Regionales “Dr.Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), reveló que a los les toma de siete a 10 días reproducirse en un medio ideal, como son las llantas, botellas de cristal y recipientes de plástico, que acumulan líquidos por las lluvias.

Agregó que en general, cualquier recipiente que sea capaz de contener agua por mucho tiempo, es un sitio idóneo para la reproducción de los mosquitos, por lo que cada persona debe procurar que sus casas no acumulen cacharros que se puedan volver criaderos de mosquitos.

Cabe destacar que tanto la Secretaría de Salud estatal, como los ayuntamientos, organizan distintas estrategias como fumigación y campañas de descacharrización, cuyo objetivo es eliminar los potenciales criaderos de mosquitos.

Sin embargo, en este año las últimas campañas se llevaron a cabo a finales de octubre y principios de noviembre.

