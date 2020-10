Reportan un nuevo intento de secuestro de un niño en Mérida

Entre las noticias de hoy, se reporta un intento de secuestro de un menor de edad en Mérida.

Los hechos fueron denunciados por Betty P., mamá del menor, quien dijo a través de sus redes sociales que el domingo intentaron llevarse a su hijo por un sujeto y de no ser porque el menor arrancó a correr y entró a su casa.

De acuerdo a la quejosa, los hechos ocurrieron en la colonia Emiliano Zapata Norte, cuando un sujeto se acercó a su vivienda, mientras su hija jugaba y presuntamente tenía la intención de abrir la reja, por lo que su hijo salió a ver que sucedçia, cuando el hombre empezó a decirle al niño que vaya con él.

El hombre presuntamente se acercó hasta la casa y el niño se refugió en su vivienda y de no ser por el perro de la familia, no sabe qué hubiera pasado, ya que el hombre al ver al can, decidió alejarse.

La familia afectada decidió alertar a las autoridades y estos dijeron que estarían vigilando, sin embargo asegura que no vió a ninguna patrulla vigilando.

De acuerdo a la descripción del niño, el sujeto vestía gorra negra con una rotura en la parte delantera, pantalones de mezclilla anchos y desgastados, mochila negra, camisa de cuadros azul con franjas blancas, tez morena y de estatura baja.

Intentos de secuestros en Mérida

Cabe mencionar, que en días pasados informamos en La Verdad Noticias que un sujeto intentó sustraer a un menor en la comisaría Xcunyá.

De la misma manera, el menor se encontraba en la entrada de su vivienda cuando un sujeto pasó y lo jaló para llevárselo.

La mamá del menor asegura que su hijo entró en estado de shock y no pudo gritar, sin embargo el sujeto se asustó, cuando vio a uno de los trabajadores del Ayuntamiento cerca, lo que hizo que dejara al menor.

De acuerdo con lo que denunció la madre, el menor fue jalado por el sujeto.

Cabe mencionar que el menor aseguró que el sujeto amenazó con regresar.

