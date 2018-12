Reportan tiradero de basura en el centro de la ciudad de Mérida

Basura por todos lados, malos olores, cajas de cartón y deshechos orgánicos que ya están en descomposición y regados por todos lados es lo que se puede encontrar al caminar por el Portal de Granos, de la calle 54-A por 65 y 67 del centro de la ciudad de Mérida.



Los hechos hablan por sí solos, la basura cubre el paso de los peatones por la banqueta, y los comerciantes señalan que el programa del Ayuntamiento de Mérida “Recolección de basura en el Centro Histórico”, que consta de con unidades ecológicas pues funcionan con electricidad saquen la basura del primer cuadro para luego ser recolectada por camiones de la paramunicipal Servilimpia, simplemente no funciona.

Las rutas de recolección



De acuerdo con esta estrategia, la recolección se lleva al cabo por cuatro “minirutas” dentro del primer cuadro del centro.

El perímetro que va de oriente a poniente abarca de la calle 54 a la 64 y de norte a sur de la 49 a la 69. El horario de las unidades ecológicas es de 4:00 la de mañana a 10:00 de la noche, y cada ruta es recorrida de manera periódica por un carrito ecológico o por un camión de tres toneladas.



Estos carritos, los cuales fueron anunciados por la pasada administración, funcionan con electricidad para disminuir la contaminación, el ruido y ocupar menos espacio, sin embargo reportan fallas en su operatividad al no llevarse los residuos como deberían.



Cabe mencionar que una vez terminando el recorrido de las “unidades ecológicas”, la concesionaria Servilimpia realiza un recorrido final para llevarse lo que las unidades no puedan.



La labor de estos vehículos pequeños debería hacer que el trabajo de la concesionaria sea más ágil y rápido, al no acumularse incontables bolsas de residuos, por lo que se complementa la tarea de mantener el Centro Histórico en condición óptima como punto de encuentro de los ciudadanos y los turistas, según información con la página de Internet: http://www.merida.gob.mx/municipio/sitiosphp/sustentable/unidades-ecologicas.phpx en la cual el Ayuntamiento de Mérida explica cómo funciona este programa.



Sin embargo, tal parece que la estrategia no está funcionando ya que lo que sí se refleja es un pésimo servicio que es percibido y deja una mala imagen para el turismo nacional e internacional que en esta temporada decembrina visita la capital yucateca.

Opiniones de ciudadanos y comerciantes



“A veces pasan y a veces no. A veces se llena y no lo llevan y aquí se queda y pues ya después se apesta la basura, sobre todo en estas épocas. El Ayuntamiento debería estar consciente que la gente viene más al centro y pues mucha gente viene de fuera es lógico que con las ventas la basura se duplica y muchas veces se triplica”, agregó.



“Sí pasan los camiones en la noche, pero deberían pasar todos los días y ahorita están desaparecidos, descansaron pero ya son días hábiles y todavía no pasan. Lo llevan en las madrugadas, a veces pasan, pero no lo han hecho desde el 25, pues es el Ayuntamiento es el que debe llevarlo pero a veces pasa la 'motoneta' pero cuando es bastante y no se lo llevan”, mencionó William Espadas.