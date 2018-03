Reportan robo de placas en Yucatán

Los quejosos han coincidido que las láminas robadas ha sido la delantera; los sustrajos se realizaron en Mérida y Peto

Varias personas han reportado en las redes sociales que han sidode sus vehículos, y al respecto, comentaron que la lámina delantera fue la sustraída. En todos los casos la placa trasera nunca fue tocada. En el primer caso, Alejandro Gómez, trabajador de una empresa de aceites de vehículos, comentó que al llegar al entronque de Peto-Chetumal los policías le hicieron la observación que no tenía la placa, por lo que enseguida lo reportó a sus oficinas para que hagan los trámites correspondientes para su reposición.Otro caso es de una usuaria del Facebook, quien en su red social le pidió a sus seguidores y amigos que si veían una placa que enseguida le den informes a ella, porque también sospecha que ha sido víctima de robo. El tercer caso es de Miguel López, quien el pasado sábado dejó su coche en el centro justo por la calle 62 x 75 para hacer unas diligencias. Mencionó que sin darse cuenta se subió a su carro y se fue a su casa. Ya en la noche salió a pasear y pasó el retén de Kanasín, aunque dijo que lo más extraño fue que no lo pararon los policías, por lo que él siguió para ir a casa de su amiga. Al día siguiente se dio cuenta que ya no tenía la placa delantera, por lo que tuvo que acudir a la Fiscalía para levantar una denuncia de robo y ahí le comentaronque le iniciarían una investigación por el caso del hurto de su lámina. Comentó que es más tardado su caso, porque al comprar su coche tenía las placas del Estado de Quintana Roo actuales, por lo que al hacer la denuncia tienen que hacer investigaciones al igual que el cambio de propietario y cambio de placas para Yucatán.