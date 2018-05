Reportan riesgos de salud mortales en Ciénegas de Yucatán

Ciénegas de Yucatán

La problemática de asentamientos irregulares en las Ciénegas de la costa de Yucatán, hasta el día de hoy es un tema que candidatos a diferentes cargos políticos en Yucatán ni si quiera han volteado han ver, lo que ha derivado que alrededor de entre tres mil y cinco mil personas se encuentran en estos terrenos que, además de ser sumamente insalubres, ponen en riesgo la vida de quienes los habitan.

Eduardo Batllori Sampedro, secretario de Seduma, señaló a La Verdad: “Este es un tema muy viejo, el tema de las invasiones a las zonas de alto riesgo, porque no hay tierra disponible o las familias que llegan no tienen la opción de conseguir un terreno adecuado, porque no hay las políticas necesarias para incorporarlos”.

Origen y los riesgos sanitarios

El funcionario estatal ahondó en el tema al indicar que: “Cuando estaba Víctor Cervera Pacheco, se hicieron las primeras reubicaciones. En la entrada de Progreso donde está la Ciénega 2000, y en donde está el Tecnológico de Progreso; esos eran rellenos de basura y había casas de cartón. Y también por migración de la zona henequenera hacia las costas, año con año vienen llegando más familias, que se unen a la pesca, sobre todo a capturar pepino de mar, motivo suficiente para que continúe llegando gente a la costa”.

Ciénegas de Yucatán

En muchas ocasiones, dijo, estos lugares son rellenados con basura, después le ponen un poco de escombro y construyen la vivienda, lo que conlleva a diferentes problemas y riesgos como fecalismo al aire libre, el riesgo de inundaciones es constante. Además de contaminación, pérdida del hábitat y en las familias, hay muchos riesgos como enfermedades gastrointestinales en lo menores, más sino tienen los servicios de agua.

Oportunidad desperdiciada y realidad

“En 2002 cuando impactó el huracán Isidoro se perdió una oportunidad enorme para poder reubicar a muchas familias. Se les construyó casas por medio de Fonden, pero en el mismo sitio. Eso fue un error importante, ya que se pudo haber aprovechado esa crisis, y haber hecho las reubicaciones”, señaló Batllori Sampedro.

Otra de las problemáticas que se enfrentan para poder reubicar a las familias que se encuentran en estos lugares, es que se requiere crear un plan integral de urbanidad que sea incluyente y no afecte a estas familias; esto en colaboración de diferentes dependencias y gobiernos que tengan la intención de dar solución a estas familias.

Sobre la solución del problema, el funcionario estatal indicó que: “No es nada más reubicar a las familias y construirles casa, hay que construirles una ciudad, hay que darles los equipamientos, los servicios de seguridad, salud, transporte, escuela. No es fácil. Se hizo después con Ivonne Ortega, se hizo en Celestún, Sisal, en Progreso y con éxito, pero requiere de la participación de las dependencias y si alguna dependencia no se aplica el proyecto puede fracasar”.

“Hay que seguir insistiendo, para que no se vaya a dar una catástrofe, y esperemos que la próxima administración pueda generar esas alianzas intermunicipales”, puntualizó el funcionario. Es de destacar que hasta el momento ningún candidato municipal o a la gubernatura se ha pronunciado en torno a este problema social y de salud.

_Eduardo Uc Argáez