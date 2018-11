Reportan que niños han contraído sarna en zoológico de Mérida.

Días atrás las redes sociales de Mérida fueron el canal de comunicación elegido por una madre de familia, para advertir que, según ella, en el Zoológico de Animaya existe en el ambiente un ácaro que transmite escabiosis, popularmente conocido como sarna, por lo que alertó a los demás padres de tomar precauciones en dado caso de asistir con su familia.

En una publicación de Facebook, la cual ha sido viralizada en Mérida, la usuaria Karen P. afirmó que “no soy de publicar las enfermedades de mis hijos, pero creo que en esta ocasión lo hago para alertar a todos los papás, ya que mi hija está así por ir a Animaya. No sé qué esté pasando, pero ya son varios niños que les da el virus de escabiosis”.

Sugirió que los padres de las víctimas deberían de ir a hablar con el encargado del lugar, ubicado al poniente de Mérida, ya que al menos hay 10 casos de infantes con sarna, enfermedad que se les presentó, según ella, después de asistir a Animaya, algo que para ella no es normal, por lo que espera que las autoridades tomen cartas en el asunto ante este tipo de situaciones.

La supuesta víctima de Mérida con sarna.

De hecho, dijo que la sugerencia vino de su pediatra. Además, dio recomendaciones de que no dejen entrar a sus hijos donde estén los animales sueltos, pues “es demasiado horrible ver a mi hija así. No se dejaba de rascar y no podía dormir. La pobrecita me decía todo el día: ‘mamá me pican’, así que por favor tomen en cuenta lo que estoy publicando”.

Sin embargo, hasta el momento es la única persona que ha denunciado que su hija ha contraído sarna por asistir a dicho lugar del poniente de Mérida, aunque las autoridades municipales ya rechazaron la acusación de la madre de familia, al indicar que se manejan medidas de bioseguridad en el lugar.