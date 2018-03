Reportan fuga de extranjeros en playas de Progreso

Comerciantes piden que los turistas que bajan de los cruceros se queden en Progreso y no se vayan a Mérida

Comerciantes progreseños exigieron que losno salgan de Progreso, pues alegaron que la derrama económica no se queda, ya que el 70 por ciento de loses trasladado a Mérida, mientras que un 10 por ciento no baja del barco; sólo el 20 por ciento recorre las calles del puerto. Sobre la queja de los comerciantes, Martha Medina, directiva del restaurante ‘Fish and Fish’, comentó que laque dejan los cruceros que arriban al puerto es de sólo el 10 por ciento para los progreseños, pues la promoción de que Progreso es una playa de Mérida provoca que las ganancias se queden para establecimientos de Mérida. Del problema, dio a conocer que no más llega el crucero al muelle,ya están estacionados para llevar a los turistas a la capital, y esto se da gracias a que los visitantes ya tienen comprado paquetes de agencias de viajes. Agregó que si bajan dos mil o dos mil 500 pasajeros, sólo se quedan 100 en Progreso, pero al no tener atractivos turísticos la ciudad, los pocos visitantes extranjeros que se quedan se estancan sobre la calle 80. Así mismo, consideró que una solución podría ser la elaboración de un mapa con diversas opciones para que los turistas decidan a dónde ir.