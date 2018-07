Reportan flojo inicio de vacaciones en Mérida

Los venteros del Parque Zoológico Centenario en Mérida no han comenzado bien las vacaciones de verano, pues reportan que sus ventas en los últimos días no han sido buenas.

La señora Glandi González, quien tiene su negocio en la entrada del Centenario de Mérida, comentó que la venta de comida ha estado demasiada baja y que la gente sólo se le acerca para obtener una botella de agua o algún refresco luego de su recorrido por este lugar.

Además, mencionó que la mayoría de los asistentes prefieren irse en el área que recientemente restauró, la cual se encuentra a un costado del tren, por su inauguración.

Por su parte, el señor Manuel que también tiene una tienda, explicó que es extraño que iniciando la temporada vacacional no haya tanta afluencia como el año pasado; él cree que se debe a que todos están en la playa y que algunos no asisten por temor a contagiarse de influenza, pues entre las recomendaciones está no ir a lugares concurridos, lo cual le ha afectado en sus ventas.

Ayer, poco antes del mediodía, se podía observar que la fila del trenecito no era como la que se ve en fines de semana pasados; la gente sólo tenía que esperar unos cuantos minutos para abordarlo y disfrutar del paseo por todo el parque. La taquilla, igual no contaba con una cola extensa.

Nuevas atracciones

El encargado del zoológico, Gabriel José Carlos Delgado Parra, comentó que en esta temporada se esperan aproximadamente 500 mil personas, un poco más del año pasado que fueron casi 300 mil. Igualmente mencionó que con ello se espera se incremente las ventas de los venteros del lugar.

Aunque recalcó que los permisionarios que ocupan los recientes puestos de comida están contentos con sus ventas.

Por otra parte, agregó que para que haya una igualdad en todo el lugar y la gente consuma en los puestos que están en los alrededores han habilitado a un costado del quiosco un programa de bicicletas. Éstas pueden ser prestadas sólo dejando una identificación y su circuito son las veredas.

_Kattia Castañeda