Reportan el abandono de dos perros en Mérida; vecinos temen que mueran de hambre

Nuevamente los casos de maltrato animal dan de qué hablar en Mérida, esta vez en el poniente de la ciudad, donde fue reportado en redes sociales el abandono de dos perros en una casa sin agua ni comida.

De acuerdo con lo que se sabe, los perros fueron olvidados por sus dueños en el Fraccionamiento Diamante, al poniente de Mérida, desde hace más de una semana, ya que la gente dice que se mudaron.

Los vecinos ayudan a uno de los perros abandonados al poniente de Mérida.

Los dueños se llevaron todas sus pertenencias menos a sus mascotas, ya que uno permanece en la terraza principal del predio y otro fue olvidado en el patio y hasta la fecha se desconoce si vayan a regresar por ellos.

Debido a esta situación, una vecina del lugar mencionó que al perro que está en la parte de adelante lo ayudan tirándole croquetas y le abren la llave para que no se deshidrate, pero al perro de atrás no porque el muro está alto.

Ante esta situación, los vecinos no saben qué hacer y sólo se limitaron a decir que los animales fueron abandonados en una vivienda de la calle 131 con 138 de la zona habitacional antes mencionada.

ABANDONOS, ALGO COMÚN EN MÉRIDA

El tema de los perros abandonados en Mérida poco a poco es más frecuente, ya que en los últimos meses se han registrado varios casos, los cuales han salido a la luz gracias a la difusión que se ha hecho en redes sociales.

El abandono de perros en Mérida no conoce razas.

Sin embargo, la realidad es que este tipo de situaciones no debe suceder, ya que la gente que tiene mascotas debe hacerse responsable se mude o no del predio donde tiene a sus animales, algo que muchos no entienden.

