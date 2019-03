Reportan desabasto de pescado en plena Semana Santa en Yucatán

desabasto de pescado en plena Semana Santa en Yucatán

“Ahorita hay desabasto de pescado, lo que pasa es que por la temporada de veda los barcos no salen todavía, las embarcaciones salen por el mero y nos traen mojarra, nos traen variedad, ahorita está llegando mucho cazón, pero la gente pide huachinangos, pescados grandes, pide mucho el mero, lo buscan mucho pero no se puede”, comentó Josué Acosta, vendedor en el mercado Lucas de Gálvez en el centro de Mérida.

Asimismo, refirió que una opción para los comerciantes de Mérida ante la solicitud de la gente del mero, es comprarle a las congeladoras, sin embargo, dijo que el precio es más elevado lo que hace que el precio al consumidor aumente.

“Si yo traigo tengo que darlo en 200 pesos y sólo es un pescado y eso no rinde para una familia, mínimo tendrían que comprar dos y ahí son solamente 500 pesos y con los sueldos de hoy en día no pueden pagarlo”, apuntó.

De igual manera, los comerciantes dijeron que los precios hasta ahora se mantienen y esperan que continúen así pues de lo contrario la gente dejaría de comprar por kilos y eso afectaría sus ventas de manera considerable.

“Los precios se mantienen, no hay movimiento y esperemos que los precios sigan así, a mí como comerciante no me conviene que suba el precio porque ya no lo llevan y le dejo de ganar”, comentó el entrevistado, quien además explicó que las ganancias incrementan los días de vigilia como lo es el viernes santo, sin embargo, en comparación con los años anteriores esto no es en gran medida, pues únicamente se elevan hasta en un 20 por ciento por la competencia y la llegada de gente de fuera que viene a vender el producto del mar.

“Ahorita hay mucha competencia y la escasez nos hace sufrir”, dijo.

Cindy Manzanilla