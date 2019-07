Replanteamiento de rutas en periférico de Mérida hasta el 2024

“Estamos reorganizando a rutas que no tenían cobertura, a lugares en los que no había población, esperamos terminar el rediseño para finales de año e incorporar a las colonias de zona metropolitana, para lo que ya se trabaja para tener equipo tecnológico que permita a los usuarios esperar menos tiempo y que inclusive se pueda seguir por gps el recorrido de las unidades, esto a corto plazo, porque a largo también estamos trabajando el circuito periférico, donde se construirá laterales para que los camiones puedan detenerse a bajar y subir pasaje y no lo hagan en la transitada vía, esto esperamos terminarlo para el 2024 antes de terminar esta administración” informó Aref Karam Espósitos, titular del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano y Territorial.

Con respecto a la modernización tecnológica de los camiones, indico que la mayoría de las unidades cuentan con barras contadoras de personas que se complementan con verificadores de tarjetas electrónicos que funcionarán de manera descentralizada y que además los recorridos de las unidades serán monitoreados con unos equipos a los que se conoce como AVL, que es como un Gps que permitirá verificar si el chofer cumple con la ruta y si hace un viaje brusco a exceso de velocidad, esto para saber cómo se mueven los autobuses.

Aref Karam Espósitos, responsable del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano y Territorial.

“Aunado a esta tecnología, también se activaran las cámaras con las que ya cuentan, lo que se unirá a una plataforma en la que ya se trabaja y que se espera esté lista para operar a fines de año y así tener un mayor control”.

También mencionó que hasta ahora con lo monitoreado se ha podido detectar que hay una menor incidencia en el número de estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores que viajan pagando pasaje con descuento, una disminución en el número de viajes en los camiones, lo que ayudará para hacer el rediseño.

“la tecnología es importante para vigilar que se cumpla con los horarios y frecuencias establecidos y no generar confusión en los usuarios, además de saber en cuento tiempo y donde va a pasar el camión, ayudando así a la población”.

Por último comentó que existen mil 561 unidades de autobuses registrados en el Imdut, pero circulan en promedio mil 200 porque 300 “entran y salen” de circulación por las necesidades de sustituir o reparar las unidades, las cuales ya el 36 por ciento paso a verificación vehicular, y sólo el cinco por ciento no ha pasado la verificación ambiental, que se realiza en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).