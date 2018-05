Repartidores de comida en Mérida ponen en riesgo su vida

Repartidores en Mérida ponen en riesgo su vida por llevar comida

Ser repartidor es uno de los oficios más peligrosos en Mérida. A diario, decenas de repartidores ponen su vida en riesgo por el simple hecho de cumplir un objetivo: entregar comida a tiempo. Anteriormente estos “héroes” no reconocidos eran motociclistas, pero con la llegada de Uber Eats meses atrás a Mérida, un gran número de ciclistas ha aumentado el gremio de personas que día con día se juegan la vida por ganar el sustento económico.

La oportunidad que da la empresa para que personas que así lo deseen ganen dinero extra en sus tiempos libres repartiendo comida, ha sido algo aplaudido, sin embargo, lo que ha sido criticado es la “tolerancia” que ha otorgado a sus socios ciclistas, ya que no les exige usar medidas de protección básica como casco, chaleco reflejante o luces.

Lo anterior aumenta el riesgo de muerte por colisión con un automóvil, por lo que las estadísticas en Mérida podrían aumentar si se considera que en lo que va del año aproximadamente 18 ciclistas han perdido la vida, según informó Everardo Flores, defensor del transporte verde y líder de los Cicloturixes.

“Los miembros de la plataforma son inexpertos y por eso no temen por su vida”, opinó el entrevistado respecto a la falta de medidas de seguridad. Una respuesta acertada si se considera que a pesar de que no se les exige éstas medidas, lo que sí recomienda la plataforma es transitar protegido, algo que no ponen en práctica los socios, pese a ser dotados con chaleco reflejante.

“Tu pones tus reglas al momento de montar tu bicicleta e ir por la calle”, mencionó un repartidor de Uber Eats antes de entregar un pedido, donde el recorrido en Mérida puede ser de hasta dos kilómetros sin aditamentos que lo ayuden a protegerse en caso de sufrir un accidente por alcance de un auto.

Por lo anterior, Everardo Flores aconsejó usar casco, rodilleras, ropa clara, además de poner luces reflectantes en la parte delantera y trasera de la bicicleta; también recalcó la importancia de respetar señalamientos y semáforos, e ir a una velocidad moderada.

“Aunque por las noches lleves luces reflectantes pueden ser insuficientes. Es un riesgo que viven todos los días al llevar comida”, mencionó el especialista.