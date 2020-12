Renuncia ex diputado al PRI Yucatán

El ex diputado local y ex titular del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay), Javier Osante Solís presentó su renuncia al Partido Revolucionario Institucional, (PRI), la mañana de este lunes, en las noticias de hoy.

“Por congruencia, porque quiero ser fiel a mis principios y trabajar por Yucatán, sin ataduras y en total libertad”, este fue el argumento del ahora ex priista al presentar su carta de renuncia a la dirigencia estatal que encabeza Francisco Torres Rivas.

Tenemos que levantar la voz y luchar juntos para cambiar la realidad que vivimos, expuso Osante Solís

En el documento expresa que gran parte de su vida, el hombre de 37 años de edad los ha dedicado a trabajar por Yucatán.

“Esta decisión ha implicado un gran esfuerzo y muchos sacrificios personales, pero todo vale la pena cuando a través del trabajo realizado logramos cambiar vidas”, añade en su misiva.

Pide escuchar a la militancia

Y acusó: “creo que la realidad interna del partido no deja que se escuche de verdad la voluntad de los militantes, corta aspiraciones y cierra el paso a la construcción de nuevos proyectos políticos”.

“Para la cúpula dirigente, la única voz que vale es la suya, las demás no importan o solo son para aparentar. Por eso los espacios son acaparados por los mismos de siempre”, escribió el ex funcionario estatal en el sexenio del ex gobernador Rolando Zapata.

En las redes sociales Osante Solís también difundió los motivos de su renuncia

“Veo con tristeza que en el PRI se han quedado sin causas y hay un discurso engañoso. Se habla de unidad, pero en realidad lo que piden es obediencia”, agregó.

“En la Casa que era del Pueblo, no se vive la misma realidad de los pueblos de Yucatán.

“Por eso renuncio al PRI. Porque quiero ser fiel a mis principios y trabajar por Yucatán, sin ataduras y en total libertad", expone en su carta compartida a La Verdad Noticias.

Se sabe extraoficialmente que Osante Solís buscará una candidatura abanderado por el partido Movimiento Ciudadano (MC) en donde recientemente con el cambio de dirigencia asumieron el control de dicho partido un grupo de ex militantes del PRI.

