Renán Barrera sería alcalde de Mérida por segunda ocasión

El Partido Acción Nacional (PAN) seguirá gobernando en Mérida, tras obtener una victoria cómoda con su candidato, Renán Barrera Concha, quien según últimos reportes le sacó más de 19 puntos de ventajas a su contrincante priista Víctor Caballero Durán.

De confirmarse esa diferencia tras el conteo de boletas, Renán Barrera administrará Mérida por segunda ocasión, y estaría propinando un duro golpe al PRI en la capital del estado, pues la diferencia sería muy amplía, como no se había tenido en años atrás.

De hecho, la primera vez que ganó Barrera Concha la alcaldía de Mérida, en el 2012, el margen de diferencia con el entonces candidato priista, Nerio Torres Arcila, fue de solo cuatro puntos.

A pesar de algunos desprendimientos y problemas internos entre panistas de Mérida, el virtual alcalde meridano supo navegar en la tormenta política blanquiazul y mostró destreza para sacar a flote un proyecto que muchos daban por perdido, incluidos algunos panistas de trayectoria que le apostaron a que perdería la elección.

Con este triunfo Renán Barrera se reposiciona políticamente, y contra algunos pronósticos que lo hacían en debacle, logró obtener un triunfo que confirma que Acción Nacional en Mérida sigue siendo la principal fuerza política, dejando al PRI en segunda posición.

Con cifras del PREP, el panista alcanzaría una preferencia electoral de 46.38 por ciento, contra 27.10 del priista Caballero Durán, y en tercer lugar se ubicaría el abanderado de Morena, PT y PES, Fernando Xacur García, con 23.07 por ciento, quedándose relegada en el cuarto lugar la perredista Jazmín López Manrique, “Tina Tuyub”, con 1.36 por ciento de los votos. Barrera Concha señaló que su triunfo es irreversible, y espera que entre mañana y el jueves la autoridad electoral ratifique las tendencias que anunció, al entregarle el acta de mayoría que lo acredite como alcalde electo de Mérida.

Sobre el llamado de su contrincante político del PRI, en el sentido de esperar los resultados oficiales para declarar ganador en la alcaldía de Mérida, Renán Barrera aseguró que son declaraciones sin sentido, pues la diferencia es mucha, con el 96 por ciento de las actas computadas, y si ese partido tiene una acción responsable debería reconocer su derrota en la capital del estado.

“Yo invitaría al PRI a un ejercicio de reflexión, que vayan reconociendo sus derrotas en la medida que los datos se vayan oficializando, y en el caso de Mérida estoy seguro que no hay nadie, aparte de los priistas, que tenga una duda sobre el resultado que tuvimos este 1 de julio”, subrayó.

Debido a las múltiples fallas del PREP, que comenzaron desde el domingo por la noche, hasta el cierre de edición no se había podido definir al ganador de la gubernatura por Mérida.

El panista Mauricio Vila Dosal asegura ser el próximo gobernador, mientras que la cúpula priista asegura que el conteo rápido no ha sido transparente y que no avalan los resultados que ha arrojado, que darían ventaja al ex alcalde.

Los blanquiazules celebran ya que tendrían, luego de más de 11 años, a uno de sus abanderados en Palacio de Gobierno, luego de Patricio Patrón Laviada.

El secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del blanquiazul, Marcelo Torres Cofiño, aseguró que Vila Dosal es el virtual ganador de la gubernatura del estado, pues con el 98.2 por ciento de las actas computadas en el PREP nacional, que representan dos mil 618 de dos mil 666 casillas, el ex edil tiene 454 mil 400 votos, contra 396 mil 520 de Sahuí Rivero.

Torres Cofiño aseguró que la tendencia del triunfo del candidato del PAN es irreversible, y Mauricio Vila es el virtual gobernador de Yucatán, “por lo que defenderemos el triunfo de la gubernatura en el estado y no permitiremos que el PRI y el gobierno nos lo quieran arrebatar”.

“Nuestros opositores tienen que entender que la voluntad de los yucatecos es que nuestro candidato sea quien administre los destinos del estado por los próximos seis años, por lo que exigimos al gobernador que saque las manos del proceso, que respete la decisión de sus ciudadanos, pues este domingo 1 de julio manifestaron su voluntad al votar por el abanderado blanquiazul y brindarle su apoyo para que sea el titular del Ejecutivo local”, indicó.

Agregó que la exigencia de los panistas de Yucatán y de la dirigencia nacional de su partido es que el mandatario estatal saque las manos de este proceso, pues los yucatecos ya decidieron y es importante que se les respete su voluntad emitida en los votos,

Todo el panismo nacional está presente aquí en Yucatán, defendiendo la voluntad de los yucatecos, defendiendo el triunfo de Mauricio Vila Dosal, el próximo gobernador, apuntó.

Marcelo Torres explicó que con los votos computados, Mauricio Vila es el claro ganador de la elección de este domingo 1 de julio, pues alcanzó 40.98 por ciento, 454,400 votos, mientras que el candidato del PRI tuvo 35.76 por ciento, 396,520 y el de Morena, 19.77 por ciento, con lo cual conserva una ventaja de más de 50 mil votos sobre el PRI.

“La diferencia de 50 mil votos es irreversible y contundente, por lo que podemos afirmar que Mauricio Vila es el próximo gobernador de Yucatán”, subrayó.

Por su parte, el candidato del PAN, Mauricio Vila Dosal, afirmó que este domingo 1 de julio Yucatán habló y decidió por el que consideraron la mejor propuesta para ser gobernador por los próximos seis años.

En tanto, en rueda de prensa encabezada por su líder estatal, Carlos Sobrino Argáez, el PRI aseguró que no hay nada definido aún, debido a que muchos paquetes electorales siguen llegando.

“El órgano electoral hizo conteo rápido solamente con la mitad de las actas establecida; según mediciones correctamente realizadas, las tendencias favorecen a nuestro candidato, Mauricio Sahuí y en las sesiones del miércoles será ratificado su triunfo”, señaló.

Concluyó diciendo que “pareciera existir un interés de maniobrar el PREP para una tendencia a favor de Acción Nacional para mostrar una ventaja que no existe”.