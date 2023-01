Renán Barrera 'desaparece'; culpan a la 'influenza'

Durante la presentación de la Planta de Tratamiento de Residuos: Pellets CDR, el secretario del Ayuntamiento, Alejandro Ruz Castro confirmó cual era el motivo, por el que el presidente municipal no había acudido a este importante evento.

En primer momento, la prensa local extrañó que el edil y suspirante a la candidatura por la gubernatura de Yucatán, no apareciera en un evento público donde acudiera el gobernador Mauricio Vila Dosal y se decidiera mandar en su representación al secretario de la comuna meridana.

¿Qué dijeron?

Todo transcurría normal durante este evento, donde las autoridades estaban presentado este proyecto de índole ambiental y fue en la intervención del funcionario municipal donde pidió disculpas en nombre del edil,

“Señor gobernador Mauricio Vila Dosal reciba un saludo cordialmente de licenciado Renán Barrera Concha, que por salud no le fue posible estar aquí ya que atraviesa por un cuadro de influenza y no fue posible que él estuviera aquí, pero me pidió agradecerle todo el apoyo”, dijo.

Esta situación a incomodado y preocupado a muchos funcionarios, ya que fue hace tan solo dos días cuando el mismo alcalde acompañó muy de cerca al jefe del Ejecutivo Estatal y con él, otros que asistieron.

Ya que cabe destacar que la influenza puede causar una enfermedad leve o grave y en ocasiones puede llevar a la muerte, este virus se puede contagiar desde uno o dos días antes, a partir que comienzan los síntomas.

Síntomas de la influenza

Fiebre* o sentirse afiebrado/con escalofríos

Tos

Dolor de garganta

Secreción o congestión nasal

Dolores musculares o corporales

Dolores de cabeza

Fatiga (cansancio)

Algunas personas pueden tener vómitos y diarrea, aunque esto es más común en los niños que en los adultos.