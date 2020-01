Remueven de su puesto a policías por robar a un detenido en Yucatán

Jeff Bezos Fundador de Amazon es considerado la persona más rica del mundo ocupando el primer lugar en el último día del Índice de multimillonarios Bloomberg de 2019 Mackenzie Bezos se convirtió en una de las personas más ricas del mundo después de su divorcio con Jeff Bezos. Ella ocupa el puesto 22 en el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Amazon pasó de ser una empresa que inició con $300.000 a ser la empresa más valiosa del planeta ¿Cómo empezó? Jeff le pidió dinero a sus padres y le dieron $300.000 de los ahorros que tenían para la jubilación. Con ese dinero instalaron la primera oficina en el garaje de su casa en Seattle con 4 trabajadores. Intentó poner varios nombres diferentes a la empresa pero su abogado se los rechazó. Así que Jeff cogió el diccionario y decidió llamar a su empresa como el río Amazon, porque era exótico y sonaba majestuoso. . . . . #jeffbezos #mackenziebezos #multimillionaires #successful #bestcompaniestoworkfor #jeffbezosamazon

