Religiosos tuvieron un amorío en el confesionario de una iglesia en Mérida

Cruz en el ex convento de Monjas en Mérida

La iglesia de San Sebastián y la zona de Monjas, ambas ubicadas en el centro de la ciudad de Mérida, guardan grandes historias de terror, amor, muerte y deseos prohibidos.

Hay una leyenda que causaba miedo y asombro entre los meridanos de varias épocas atrás, pues decían ver cada noche un alma en pena lamentándose por las calles del convento de monjas y la iglesia de San Sebastián.

El fantasma recorría el lugar con gritos que erizaban la piel de quienes lo escuchaban, pues no hacía más que pedirle perdón a Dios.

Monjas en Mérida

Cuenta la leyenda, dos jóvenes de diferentes clases sociales se enamoraron perdidamente, pero debido a la prohibición de sus familias tenían que verse a escondidas en el atrio de la iglesia a cumplir todos sus deseos, desafortunadamente una noche fueron descubiertos por el padre de la jovencita y fueron separados drásticamente.

El adinerado padre murió a su hija al convento de Monjas en el centro de Mérida y el hombre ingresó por voluntad propia al seminario para volverse sacerdote y poder olvidar a su novia.

Pasaron los años y el hombre no pudo olvidar a la mujer, se convirtió en párroco de la iglesia de San Sebastián y cada noche se daba latigazos como castigo por no olvidarla y para tratar de sacarla de su mente y no tener pensamientos sexuales con ella.

El destino los unió un día en el confesionario del convento donde se encontraba la mujer, ahí tuvieron un romántico y desesperado encuentro donde de nuevo dieron rienda suelta a su pasión de jóvenes, ambos decidieron huir juntos y dejar en el olvido su vida religiosa.

Los amados tuvieron un desenfrenado encuentro en el confesionario

El hombre fue esa noche montado en un caballo a buscar a su mujer, pero la tragedia ya los esperaba pues ella resbaló del balón y murió desnucada.

El sacerdote huyó a todo galope, lleno de culpa y de remordimiento al llegar al matadero municipal unos animales se metieron en su camino, el caballo se asustó y cayó, matando al jinete de un fuerte golpe en la cabeza.

Tras la muerte de los religiosos una cruz de madera fue colocada e las afueras del convento.

Se dice que a la media noche se puede ver la sombra del sacerdote caminar de la iglesia a Monjas y pidiendo desesperadamente perdón a Dios por dejarse llevar por sus deseos y el amor hacía una monja.