Rejilla rota causa costosos accidentes en Mérida

calles de Mérida en mal estado

Vecinos de la colonia Bojórquez, al poniente de la ciudad de Mérida, denunciaron un problema que lleva varios meses y que las autoridades municipales no han podido solucionar, y es que lo que comenzó con una apertura de una rejilla pluvial, ya se convirtió en el hundimiento y la ruptura de una tapa.

Esta rejilla descuidada y olvidada en Mérida ha ocasionado varios desperfectos en automóviles que caen en este hueco, motivo por el cual los quejosos exigieron que se repare este artefacto, antes de que ocurran más accidentes o alguno con pérdidas más que materiales.

Los denunciantes de esta zona de Mérida indicaron que el problema está sobre la calle 59 I por 94 de la colonia ya mencionada, por lo que pidieron al municipio tome cartas en el asunto para poder reparar la rejilla, ya que mucha gente también se ha lesionado al caer en el hueco.

Ellos opinan:

“La rejilla que está hundida y con orificios que parecen huecos, ha ocasionado accidentes, pues muchos automovilistas han pasado a chocar por pasar por este sitio, aunque también hay gente que sin fijarse se le ha atorado su pie”.

Sonia cárdenas / Vecina

“Al menos yo ya he reportado el problema que hay con la rejilla, pero hasta la fecha ninguna autoridad ha venido a reparar el desperfecto, lo que me tiene molesta, ya que me he pasado a lesionar varias veces en el mismo lugar”.

Carmen Sansores / Vecina

Al intentar comunicarse con la autoridad correspondiente para dar una solución al problema, la secretaria de departamento comentó que por el momento no estaba el responsable del área, que posteriormente se comunicaría con nosotros.

Personal del municipio de Mérida