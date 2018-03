Reinserción social es inexistente en Q. Roo

Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Los programas de reinserción y readaptación social fueron prácticamente inexistentes en las cárceles de Quintana Roo del 2010 a 2016, lo que acrecienta el riesgo de que internos de baja peligrosidad acaben enrolados en redes de crimen o sean reincidentes, revela el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, donde los centros estatales se encuentran reprobados en generación de actividades laborales y de capacitación, además de actividades deportivas. A pesar de que diversos organismos estatales y nacionales advirtieron las fallas en los programas de reinserción social, la administración de Roberto Borge Angulo redujo incluso los presupuestos a los centros penitenciarios. Más de seis mil 600 internos sufren de condiciones ya de por si adversas.

En las dos cárceles estatales de Quintana Roo , que se localizan en Cancún y Chetumal, se tuvieron calificaciones reprobatorias en el área de Reinserción Social, con 4.17 y 5.21 puntos de 10 posibles, de acuerdo con el, además de que las cárceles municipales de Felipe Carrillo Puerto y Cozumel también se encuentra reprobados, con 4.94 y 5.69 puntos, mientras que el único centro que tuvo una calificación media fue el de Solidaridad, con 6.43 puntos solamente. Harley Sosa Guillen , ombudsman del estado, advirtió desde 2016 la nulas medidas de seguridad que enfrentaban las cárceles del estado, entre las que se incluías los inexistentes programas integrales de reinserción social, mediante una observación dada a las autoridades en turno de la Secretaría de Seguridad Pública , en laEl documento señalaba, además de los problemas de hacinamiento y salud, la falta de talleres de oficios, estudios y orientación, lo que advirtió podrían generar casos de[caption id="attachment_779009" align="alignnone" width="1117"]Dentro de las cárceles, las autoridades no apoyan a reos.[/caption] A esto se suma que Luis Armando Orozco, presidente de la, señaló que el problema de la reinserción social es uno de los temas pendientes en las cárceles del país, mismo que debe ser solucionado con la entrada en vigor del nuevo, donde presos con bajo nivel de peligrosidad podrían llevar su proceso en libertad, por lo que se debe de asegurar que estos no reincidan, ni caigan en redes más complejas de crimen. En este marco, en los próximos días podrían ser pre liberados al menos 400 reos de baja peligrosidad, luego de del fallo de la, en donde aprueba conceder la liberación provisional a los reos que habitan las cárceles de todo el país juzgados por delitos no graves, pero donde no se garantiza que estos no reincidan en diversos delitos.Durante las últimas semanasfuera del estado, con el objetivo de reducir el número de organizaciones criminales dentro de los centros penitenciarios y destruir las ‘escuelas del crimen’ que se había formado por muchos años dentro de las cinco cárceles del estado. El traslado se ha realizado mediante evaluaciones y trabajo conjunto entre autoridades de losy lo que buscan es mejorar la calidad de vida de los reclusos, para que estos no se encuentren violentados por otros reos con mayor nivel de peligrosidad y así mejorar las oportunidades de