Regreso a clases presenciales desata casos de ansiedad en Yucatán

Piden a los padres de familia estar atentos de sus hijos.

Un preocupante índice de casos de depresión y ansiedad están causando alarma en Yucatán, debido a que el regreso a clases podría favorece estos síntomas.

Datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica registraron hasta la sexta semana de este año, 120 casos acumulados de depresión en la entidad, así como un aumento de más de 800 por ciento en comparación con la primera semana.

Según los datos, se registraron de 19 a 23 casos en mujeres, mientras que en los hombres los datos registraron un aumento de cinco a siete reportes.

Piden estar alertas ante el regreso a clases

El regreso a clases presencial podría afectar la salud mental de los estudiantes.

Respecto al aumento de casos, el doctor Gaspar Baquedano López, resaltó que ha hablado de las repercusiones psicológicas y emocionales que tendrá el regreso a clases, por lo que recomienda a la población estar alerta de episodios de ansiedad y depresión durante los primeros de meses a la readaptación de la nueva normalidad.

El especialista considera que el proceso de adaptación será más complicado para unas personas que para otras, ya que se pueden experimentar episodios de irritabilidad o ansiedad, ya que muchas personas han estado limitadas en cuanto al contacto físico se refiere.

Cabe destacar que ante esta posible situación, el especialista señaló que el Gobierno no cuenta con un protocolo para atender problemas de salud mental que puedan presentar los estudiantes.

Los estudiantes podrían experimentar ansiedad al salir del confinamiento.

Respecto a las mayores razones por las que acuden pacientes a terapia destacó que son angustias y depresión, sin embargo lamentó que no siempre se canalizan a especialistas, ya que las personas deciden no acudir, lo que genera más ansiedad si no se atienden a tiempo.

Ante la posibilidad de sufrir ansiedad por el regreso a clases, se recomienda a las personas acudir en busca de ayuda profesional.

