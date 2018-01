Registro de los 106 precandidatos a presidentes municipales del PRI en Yucatán

PRI Yucatán

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Yucatán se declaró listo para iniciar la batalla electoral de este 2018, y registró a sus 106 candidatos a alcaldes, 15 a diputaciones locales, 5 a diputados federal, así como las dos fórmulas al Senado de la República.

Con la presencia del precandidato al gobierno del estado, los aspirantes priistas cumplieron con la entrega de los documentos para ser aceptados como precandidatos.

PRI Yucatán

En todos los municipios, 106, así como en los 15 distritos locales y los federal, y el Senado, el PRI presentó candidaturas únicas.

Para la alcaldía de Mérida, se registró Víctor Caballero Durán, y para el Senado las fórmulas serán encabezadas por: La primera Jorge Carlos Ramírez Marín, y la segunda Lucelly Alpízar Ruz.

Desempolvan lista de cuasi candidatos a diputados locales del PRI:

1.- Nelson Lara

2.- Vida Gómez

3.- Efraín Aguilar

4.- Paola Mújica

5.- Lizeth Escoffie

6.- Marco Rodríguez

7.- Felipe Cervera

8.- Enrique Castillo

9.- Lila Frías

10.- Mirte Arjona

11.- Mayte Moisés

12.- Janice Escobedo

13.- Luis Borja

14.- Karla Franco

15.- Warnel May

Destacan Felipe Cervera, Enrique Castillo, hasta ayer secretario del Trabajo y Warnel May por Izamal, ya que ayer lo bajaron de la carrera por la alcaldía de su municipio

Lila Frías, ex directora del Tec de Progreso hasta ayer aspiraba a buscar la candidatura a la Presidencia Municipal de esa demarcación.

El único registrado para diputado federal fue Juan José Canul Pérez, para el V Distrito, que es el único que le toca al PRI por las alianzas.

La candidata del distrito 11, de Valladolid, es la ex esposa del ex alcalde y ex diputado local, Mario Peniche Cárdenas.