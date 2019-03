Regalar tu tiempo es dar amor, voluntarias del IMSS

Rita Elena Vázquez Pérez, directora ejecutiva y Martha Patricia González Escalante, directora honoraria de los promotores sociales voluntarios A.C. del IMSS señalan que dar tiempo y amor al prójimo es una de las labores más nobles en la tierra.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, hacen extensiva la invitación al público en general para sumarse a las actividades que desde hace más de 30 años se realizan en el estado.

¿Cuáles son los programas que se llevan a cabo?

Visitar a pacientes en los hospitales; asistencia social, cafecito, manualidades, factor sorpresa, bazares, albergue y ludotecas.

¿En qué consiste el factor sorpresa?

Consiste en asistir a las salas de espera y mientras los pacientes esperan su consulta, varios jóvenes se colocan en posiciones estratégicas y de momento comienza la música y presentan un bailable. Esto rompe la monotonía y en ocasiones los mismos enfermos se levantan a bailar; tenemos el apoyo del centro de seguridad social con sus grupos de folclor. Esto cambia el ánimo del enfermo, les inyectamos ganas de vivir.

¿Solo se presenta en Mérida?

Por el momento solo en la clínica dela T- 1. Eventualmente salimos a campo, en fechas como el día del niño o la Navidad. Llevamos juguetes y lo más satisfactorio es que la gente ya nos identifica. En Tizimín algunas personas nos dicen que ya han estado en la T – 1 con nosotros e incluso han comprado cosas en el bazar.

¿Cuál es el tipo de donativos que solicitan?

Muchas personas nos donan artículos de la casa que ya no utilizan como ropa, zapatos, trastes, muebles, con la intención de darle un segundo ciclo de vida a muchos artículos que nos permiten tener fondos para financiar algunos programas como el cafecito o la asistencia social para dotar a pacientes de camas de aire.

¿Cuántos años lleva trabajando el voluntariado?

A nivel nacional tiene 41 años; se inició con el acompañamiento al paciente, en aquel entonces las esposas no trabajaban; hoy es más abierta al público y eso nos ha permitido integrar a muchas voluntarias, incluso jubiladas del IMSS.

¿Cuántas personas intervienen en Mérida?

Aproximadamente somos 40, tenemos voluntarias diamante que son las de mayor antigüedad; hay personas jubiladas, otras son amas de casa e incluso estudiantes a las que les gusta apoyar a las personas vulnerables.

¿Qué satisfacción les deja ayudar a los enfermos?

Más que nada la satisfacción de dar y servir. Dicho de otra manera es regalar tu tiempo y esto no cualquiera lo hace, es poca la gente que destina tiempo a escuchar a un enfermo. Esto es algo de un gran valor porque incluso te vuelve más humano, sobre todo porque no cualquier persona se presta acompañar a un enfermo, sobre todo cuando vienen de pueblitos y su familiar no se puede quedar.

¿El voluntariado tiene nexos con el servicio médico?

No, es totalmente ajeno, el área médica se encarga de sus temas nosotros únicamente acompañamos al derechohabiente pero no intervenimos en la interacción con los doctores.

¿Cuántos años lleva el voluntariado en Mérida?

Tiene más de 30 años, en los últimos años ha crecido de manera sorprendente y de ahí que se instrumentaran estos programas que mencionamos.

¿El voluntariado depende de la dirección del instituto?

No. Nada que ver entre la política del hospital. Tenemos nuestra propia normatividad, y en la medida en que las autoridades y las áreas del hospital nos apoyan vamos realizando nuestros planes.

¿Cuál será su próxima encomienda?

Próximamente tendremos un bazar en el Siglo XXI. Los días 4 y 5 de mayo, si alguien quiere hacer un donativo puede llamarnos por teléfono y nosotros vamos a recogerlo.

_JAIME TETZPA