Refrescos embotellados dañan la salud de los niños de Yucatán

Yucatán es uno de los estados del país en donde más refrescos embotellados se consumen al año, con un aproximado de 660 porciones de 8 onzas de refresco de cola, que equivalen a 1.8 botellas diarias (430 mililitros), los que representa 156.9 litros de refresco al año.

Esto explica porque Yucatán sigue estando entre los primeros lugares a nivel nacional en obesidad infantil, sobrepeso, diabetes e hipertensión, padecimientos que con la pandemia de Covid-19 generaron una gran mortandad en la entidad.

Yucatán ocupa uno de los primeros 10 lugares en obesidad infantil y sobrepeso, en gran medida a causa del exceso en el consumo de refrescos embotellados.

Desafortunadamente Yucatán ocupa uno de los primeros 10 lugares en obesidad infantil y sobrepeso por lo que es necesario buscar políticas públicas que combatan a fondo esos problemas.

La pandemia de Covid-19 confirmó lo vulnerable que son personas que padezcan obesidad, diabetes e hipertensión, lo que debería servir con base para concientizar sobre el problema de obesidad infantil y hasta adulta en Yucatán.

Prohibición en Yucatán ante férrea resistencia

En todo México se prohibirá la venta de estos productos a menores de edad, pues entran dentro la lista de alimentos con alto contenido calórico cerca de las escuelas, en actividades recreativas, de esparcimiento y/o culturales.

Esto disminuirá su consumo impactando positivamente en la salud de los niños del país, sobre todo si va acompañada de una campaña nacional de revolución alimentaria que permita generar generaciones con mejor calidad de vida.

Sin embargo esta medida afectará sobre todo a las tiendas de abarrotes, misceláneas y ultramarinos, los cuales suman en el país más de 628 mil establecimientos.

No es un tema sencillo, pues este predominio se debe a que en Mérida fabricantes importantes generan miles de empleos e ingresos con su participación de mercado, estamos hablando de compañías como PepsiCo Inc.; Coca-Cola Company; Dr. Pepper Snapple Group Inc., Attitude Drinks Inc., Parle Agro Ltd, Danone, Nestle S.A., San Benedetto y DydoDrinco, Inc.

Consumir refrescos embotellados causa obesidad y sobrepeso en niños y adultos, por lo que es necesario buscar políticas públicas que abatan esos problemas.

El Segmento de mercado Bebidas y Refrescos por tipo de estos corporativos son el agua embotellada, té, café, jugo, lácteas y por supuesto los refrescos embotellados, siendo los de cola los de mayor demanda.

Nutriólogos de Yucatán insisten a las autoridades de salud del estado que es necesario que desde las escuelas se enseñe a padres de familia, maestros y alumnos sobre hábitos alimenticios sanos.

En todo el estado existe un predominio absoluto de refrescos en la venta de refrescos embotellados, lo que sigue propiciando que Yucatán continúe siendo uno de los primeros lugares entre los 10 estados del país en materia de sobrepeso y obesidad infantil.