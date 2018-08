Reduce la incidencia delictiva en Yucatán

A nivel nacional, Yucatán continúa siendo visto como una de las entidades más seguros, pues según autoridades estatales, la incidencia delictiva en todos sus vértices, ha disminuido considerablemente.

En entrevista con Gabriel Barragán Cáceres, dirigente del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán (Cepredey), éste comentó que en el último semestre de este año, hubo un descenso delictivo.

“La incidencia delictiva en su totalidad ha disminuido en el último semestre del año, dimos cifras como hace 15 días y nos mantenemos como el estado más seguro del país; incluso, comparándolo a nivel nacional, por mucho nosotros vamos descendiendo el número, mientras que a nivel nacional hay un incremento del 12 por ciento”, indicó.

Es importante denunciar

De acuerdo con el director de esa dependencia, aunque haya una reducción en las cifras, hay casos que se quedan en el aire, pues la ciudadanía no acude con las autoridades a poner su denuncia. “Recordemos que pueden haber hechos delictivos, pero mientras los ciudadanos no hayan puesto una denuncia en la instancia correspondiente en el Ministerio Público, obviamente no se puede contabilizar y eso se llama cifra negra”, explicó.

De igual manera, mencionó que las conductas sociales inducen a que se cometa un delito, y por ello, la ciudadanía y las autoridades deben de estar en coordinación y trabajar para erradicarlas.

“Si nosotros permitimos que conductas antisociales que todavía no se pueden tipificar como delitos, por ejemplo, las circunstancias en la ciudad como alterar el orden público y tomar en la calle, y las cuales generan factores de riesgo, el día de mañana, estas acciones pueden ser alentadoras de algo más grave”, mencionó el titular de la Cepredey en exclusiva para Diario La Verdad Yucatán.

_Kattia Castañeda