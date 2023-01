Recupera a su hija en Yucatán, tras negligencia de la Prodennay

Luego de mes y medio de peregrinar en distintas ventanillas, manifestarse en varios puntos de la ciudad y exigir que le regresen a su hija, Antonio Cetz Dzib por fin pudo llevar a casa a la recién nacida que le arrebató la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay), por negligencia de sus propios trabajadores.

Fue el pasado miércoles por la tarde, cuando Antonio recibió el visto bueno de la dependencia estatal que se quedó con su hija desde diciembre del 2022, para poder irse a casa con ella en brazos, como lo esperaba desde que se encontraba en el hospital.

Emocionado por volver a tener a su bebé en brazos, Antonio expresó su felicidad ante el satisfactorio resultado de la lucha por recuperar a su hija, quien quedó en manos de la Prodennay luego de que esta dependencia omitió por cinco meses realizar la prueba de ADN para comprobar su paternidad.

“Me siento muy feliz como cualquier papá (...) hasta palabras me faltan para poder expresar”, comentó a las afueras de la Prodennay, donde le entregaron a la menor, a la cual registró bajo el nombre de Paula Milagros.

La bebé de Antonio nació prematura el 20 de junio en el Hospital “Dr. Agustín O’Horán”, luego de que su madre sufriera complicaciones en su estado de salud. Con tan solo seis meses de gestación, la niña también se encontraba delicada, por lo que requirió permanecer en una incubadora.

A los seis días del nacimiento, la pareja de Antonio, con quien no estaba casado, perdió la vida en el mismo hospital. Por lo anterior, el Registro Civil le negó la emisión de un acta de nacimiento a su nombre, debido a que no tenía cómo comprobar el parentesco con la menor.

Desde mediados del 2022 Antonio acudió a la Prodennay para solicitar apoyo para registrar a su bebé, pero en este lugar le dijeron que el trámite podría prolongarse de uno a dos años y no quisieron solicitar la prueba de ADN.

El padre de Paula Milagros visitó al menos seis veces las instalaciones de esta dependencia, ubicada al oriente de la ciudad de Mérida, sin que le brindaran el apoyo que necesitaba.

Al mismo tiempo, estuvo visitando a su hija todos los días en el Hospital “O’Horán”, en donde incluso le entregaron un certificado de buena paternidad, debido a que no se perdió ninguna de las visitas.

El 10 de diciembre la bebé fue dada de alta del área de incubadoras. Ese mismo día el personal de seguridad del nosocomio no dejó acceder al padre, bajo el argumento de que la Prodennay ya había intervenido y se había quedado con la custodia de la niña, a la que enviaron al Centro De Atención Integral Al Menor En Desamparo (Caimede).

Desde entonces, Antonio exigió que se agilicen los trámites para comprobar su parentesco y con ello pudiese llevar a su hija a casa, donde la esperaban con todo lo necesario para cuidar a una recién nacida tan delicada.

Fue gracias a la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que se encargó de realizar dicha prueba y confirmar que Antonio era el padre, que la Prodennay reconoció su error y decidió reintegrar a la bebé con su padre, a quien en un principio intentaron desalentar.

La abogada del caso, Dariana Quintal Narváez, destacó la rapidez con la que intervino la Fiscalía y el tiempo oportuno para emitir los reveladores resultados, que dejaron a la Prodennay sin la posibilidad de quedarse con la tutela de la menor.

“Estas son cosas que no deberían suceder, pero ojalá las personas a cargo de esta institución (Prodennay), vean que las cosas se pueden resolver cuando hay buena fe, cuando hay el interés, sin que se lleguen a estos extremos (...) aquí fue negligencia, hubo omisión, tuvieron cinco meses para hacerlo (la prueba de ADN) y no se hizo, pudimos demostrar que rápido se podía hacer, pero ellos no quisieron”, mencionó.

