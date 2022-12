Recupera Silvia a su bebé que durante 8 meses le quitó la Prodennay

Desde hace ocho meses la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (Prodennay), tomó la decisión de separar a Sofi de sus padres, José y Silvia, al considerar que su bajo peso se debía a una situación de maltrato infantil.

La pareja de escasos recursos, originarios de Acanceh, acudió al Hospital de la Amistad Corea-México, ubicado al sur de Mérida y perteneciente a la Secretaría de Salud, debido a que su pequeña recién nacida no subía de peso por más que le daban de comer.

Ahí se le diagnosticó desnutrición y un mal congénito de nacimiento, por lo que el área de Trabajo Social del hospital dio aviso a la Prodennay, instancia que decidió que los padres ya no podrían llevarse de vuelta a la bebé.

Como ya hemos documentado en otros casos, sin realizar una averiguación previa la dependencia concluyó que la niña corría riesgo con sus padres y promovió una denuncia por maltrato infantil contra José y Silvia.

Esto dejó a la bebé bajo la tutela del Estado y fue enviada al Centro de Atención Integral al Menor Desamparado (Caimede).

“Les quitan a la niña porque tenía una marcada desnutrición, se van con todo sobre ellos diciendo que eran omisos, no cuidaban a la niña y por eso presentaba desnutrición, pero cuando tomo el caso me llevo la sorpresa de que su condición es por una enfermedad congénita que la niña trae de nacimiento y no ha sido detectada”, expresó la abogada Dariana Quintal Narváez.

Desde aquel entonces la pareja de yucatecos comenzó a intentar reunir las pruebas suficientes para comprobar que el bajo peso de su hija no se debía a un mal trato o falta de alimentación, sino a una enfermedad que ellos desconocen y que afecta el riñón de la bebé.

Luego de cuatro meses de aportar datos a la carpeta de investigación en su contra, la Fiscalía General del Estado (FGE) determinó que no procedía la acción penal en contra de Silvia y José, por lo que ordenó a la Prodennay que devuelva a la niña con su familia.

“Esto se logró, ha sido un trabajo en conjunto con la Fiscalía, porque algo tengo que reconocer, estos desmadres que está haciendo la Prodennay, los estamos resolviendo a través, hasta ahorita, de la Fiscalía”, recalcó.

La litigante criticó que el Estado le quitó su hija a una familia de escasos recursos, haciendo alusión a que su falta de dinero impedía que se alimentara bien y subiera de peso.

Sin embargo, a ocho meses de estar en el Caimede, Sofi únicamente subió “un kilo”, además que la enfermedad que padece no fue estudiada y por lo tanto todavía no se sabe cuál es su padecimiento.

Felicidad en reencuentro

Durante ocho meses estuvieron separados de su hija

José, padre de Sofi, recordó que por más de ocho meses tuvieron que hacer gastos extraordinarios para realizar diligencias en Mérida, con tal de recuperar a su hija. De oficio albañil, el joven yucateco no se las ve fácil para mantener una casa y hasta seis pasajes por semana hacia Mérida.

“Gracias a dios ya recuperamos a mi hija, me siento muy feliz porque se logró, ahora hay que salir adelante, estaré trabajando para que se le realicen estudios hasta dar con el padecimiento que tiene la niña”, refirió.

El padre de Sofi llamó a la población yucateteca y la gente “de afuera” a que ponga atención a los casos de separación de familias que involucran a la Prodennay, ya que solamente con el apoyo de muchos se lograrán cambios significativos en los protocolos de actuación de la dependencia.

