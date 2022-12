Reconoce Jenaro Villamil presunta lesbofobia del DIF Yucatán contra Julissa

El presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil Rodríguez, se manifestó en redes sociales sobre el caso del DIF de Yucatán contra Julissa, en el que reconoció una presunta lesbofobia por parte de la dependencia del gobierno estatal.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario federal cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, compartió una publicación del medio nacional SDP Noticias, en el que señalan que el DIF de Yucatán le quitó sus dos hijos a Julissa desde hace un mes, por un presunto acto de discriminación hacia su orientación sexual y su condición de madre soltera.

“Un presunto caso de lesbofobia se ha denunciado contra el @DIF_Yucatan. Le quitan a sus dos hijos menores a Julissa Chuc Hass, madre soltera, pobre, lesbiana”, escribió Villamil Rodríguez en su cuenta verificada.

En respuesta al tweet usuarios de esta red social respondieron pidiendo que se le regresen sus hijos a Julissa y otros a que se investiguen bien las causas por las que se retuvo a los menores o que el gobierno explique claramente el riesgo que corrían sus hijos, un varón de seis años y una niña de un mes de nacida.

Julissa pide a sus hijos de vuelta

Prodennay asegura que los hijos de Julissa corren riesgo con ella

Como informamos anteriormente en La Verdad Noticias, Julissa dio a luz a su segunda hija en el Hospital General “Dr. Agustín O’Horán de Mérida, el pasado 26 de octubre. En el lugar fue interrogada por una trabajadora social, quien según cuestionó su maternidad por ser lesbiana.

La mujer de 29 años fue dada de alta dos días después pero no pudo llevarse a su hija, ya que el estado activó protocolos de resguardo y la recién nacida quedó en manos de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay).

Una semana más tarde, Julissa fue citada en las oficinas de la Prodennay junto con el niño de seis años, para que le entregaran los documentos que le permitirían acceder al certificado de nacida viva y la custodia de su hija, pero contrario a esto, también retuvieron al otro menor.

Desde el 4 de noviembre Julissa se quedó sin sus hijos, de los cuales no cuenta con papeles que acrediten su maternidad, ya que su primogénito no estaba registrado y no cuenta acta de nacimiento.

El gobierno de Yucatán ha emitido dos comunicados en los que asegura que los menores corrían “alto riesgo” con su madre, razón por la cual decidieron ponerlos bajo la tutela del estado.

