Reconoce Carlos Berlín aportación de las mujeres en Yucatán

El delegado de la Semarnat expuso que “Si se unen la visión, el espíritu de lucha de las mujeres y los programas de gobierno, es posible alcanzar un alto bienestar familiar y social”

Al reconocer la aportación de las mujeres en todas las ramas de la productividad, el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Yucatán, MVZ Carlos Berlín Montero, subrayó que “Algo que caracteriza a las mujeres es su espíritu de lucha. He tenido la experiencia de trabajar con varios sectores de la sociedad y he descubierto que la mujer, en todos y cada uno de sus cargos, es el motor que proyecta y que dinamiza todo al estado”. Al reunirse con un grupo de mujeres empresarias, encabezadas por la Lic. Lorena Gamboa Sosa, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Yucatán (AMEYUC), y la Mtra. Lydia Laucirica Guanche, coordinadora de la asociación “Mujeres”, el delegado manifestó que “Tenemos que reconocer que las mujeres hacen, la mayoría de las veces un doble o un triple papel, un triple esfuerzo, y por eso el mérito es más de ustedes que de cualquier otro de los sectores de la sociedad”, apuntó. Berlín Montero dijo a las presentes: “Ustedes son mujeres comprometidas con ustedes mismas, con sus familias y con su estado, porque cada acción de ustedes, cada sueño de ustedes, cada propósito de ustedes, contribuye de alguna manera a que tengamos un estado como el que tenemos hoy”. Durante el encuentro, Carlos Berlín reflexionó acerca de que “Si se unen la visión, el espíritu de lucha de las mujeres y los programas de gobierno, es posible alcanzar un alto bienestar familiar y social llegando incluso a la proyección más allá del territorio estatal y nacional”. Afirmó que “Hoy por hoy en Yucatán hemos logrado que el cuidado del medio ambiente ya no sea un obstáculo para el desarrollo, por el contrario, éste se ha vuelto una opción económica para muchas familias del estado”. En este sentido, Carlos Berlín hizo un recuento de los diferentes campos donde opera el Programa de Empleo Temporal (PET), entre otros, los huertos orgánicos; los paraderos turísticos –donde sobresale el atractivo que tienen los cenotes para el turismo-; y las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (Umas). En estas últimas, explicó, se crían y conservan especies de flora y fauna locales que corren peligro de extinción y que, gracias a un manejo sustentable, pueden convertirse en una fuente de ingresos familiares y en todo un negocio altamente productivo. “Cuidando de nuestros recursos naturales y aprovechándolos responsablemente, generamos economía para las familias de Yucatán” puntualizó. El delegado detalló que “En las Umas es posible recuperar nuestra identidad y al mismo tiempo comercializar productos como la miel de la abeja melipona, la carne del venado cola blanca y hasta soñar con que vuelva a abundar el pavo de monte. Y así como hay granjas porcícolas o avícolas, puede haberlas dedicadas a la venta de la carne de venado”, señaló. Puntualizó que en el estado hay 326 Umas y de esas, 96 están dedicadas a la cría del venado cola blanca y, de esas, 76 están dedicadas también a su explotación, porque ya tienen su permiso para comercializar la carne. Para concluir, el delegado de la Semarnat en Yucatán, MVZ Carlos Berlín Montero, agradeció la invitación de la Lic. Lorena Gamboa Sosa, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Yucatán (AMEYUC), y la Mtra. Lydia Laucirica Guanche, coordinadora de la asociación “Mujeres”.