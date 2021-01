Recomiendan adquirir viviendas en Yucatán antes del inminente aumento de precios

Si estás interesado en comprar una vivienda en Yucatán, ahora es el momento, ya que se prevé un aumento de precios en los siguientes meses.

De acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), Eduardo Ancona Cámara, en lo que resta de mes de enero se espera que se mantengan los precios de las vivienda en Yucatán, sin embargo no se puede decir lo mismo de los siguientes meses, ya que se prevé un incremento de las viviendad entre febrero y marzo.

Se esperan que se mantengan los precios de las viviendas en el mes de enero.

Según manifestó Ancona Cámara, los precios de las vivienda en Yucatán podrían aumentar debido a la inflación y al aumento de un seis por ciento en los precios de los materiales de construcción, por lo que los socios de la cámara analizan la posibilidad de aumentar los precios de las viviendas.

Afortunadamente, se espera que los precios se mantengan en lo que queda del mes, debido a que muchos socios están en negociaciones y ofertas para anticipar pagos y poder mantener sus precios de inventario, por lo que recomienda que es buen momento para adquirir una vivienda en Yucatán, ya que aún se pueden mantener los precios del 2020.

Los precios aumentarían por la inflación y el aumento del precio de materiales de construcción.

Industria de la vivienda en Yucatán

Cabe destacar que al igual que otros sectores, la industria de la vivienda se vió seriamente afectada por el periodo de inactividad que duró tres meses, sin embargo, la reactivación económica ha favorecido en la recuperación del sector y se considera que este trimestre es clave para que continúe ese proceso de recuperación.

El Presidente de la Canadevi manifestó que las inmobiliarias y las constructoras mantienen sus precios y que con la activación económica se favorece la recuperación de empleos y por consiguiente las prestaciones e ingresos que a su vez es un aliciente para las personas que están en busca de hacerse de un patrimonio.

El Presidente de la Canadevi recomienda adquirir viviendas en Yucatán antes de que suban de precio.

Como hemos informado en La Verdad Noticias, diversas autoridades de Yucatán han hecho un llamado a la sociedad para mantener las medidas sanitarias en el estado y no bajar la guardia y Ancona Cámara no fue la escepción ya que manifestó que se deben seguir cuidando las medidas sanitarias para no regresar a semáforo rojo.

