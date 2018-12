Recomendaciones para evitar accidentes en fiestas decembrinas en Yucatán

Durante el período vacacional se activarán varios puntos de alcolimetría en la Ciudad de Mérida los cuales funcionarán todos los días como parte del operativo de seguridad de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSP).

Asimismo, se hace un llamado a los conductores a no manejar bajo los efectos del alcohol en estas fiestas decembrinas.

"Un punto muy importante es que manejemos con precaución y estemos muy pendientes del tráfico. Hay siete factores de riesgo de la seguridad vial, uno de ellos es la velocidad, además de no llevar el cinturón de velocidad, hacer uso de la silla porta infante, los motociclistas deberán usar casco especial y certificado, bien abrochado", comentó Rodrigo Ramírez Victoria, secretario Técnico del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes de la SSY.

De igual manera explicó que en estos días en los cuales incrementa el tráfico recomendó a los peatones cruzar las calles con mucha precaución y no distraerse con el celular.

"Tampoco crucemos con los audífonos puestos, si bien el centro se pone ahora muy complicado en esta temporada, en el que la gente va a estar comprando y el 24 estará muy complicado deberemos cruzar en las esquinas y fijarnos si el conductor ya nos vio", subrayó.

"También hagamos buen uso del paso peatonal, no crucemos texteando, hablando por teléfono, seamos responsables, así como vamos a conducir libre de distracciones y así cada uno de estos factores de riesgo", apuntó.

Seguridad en el uso de las bombitas

"Ahora que viene el 24 y sobre todo el 31 hay que estar muy pendientes, los niños no deben tener contacto con ellos porque tienen sustancia tóxica como la pólvora ya que pueden llevarse las manos a la boca y sufrir intoxicaciones", aseveró.

Agregó que en caso de hacerlo que sea bajo la supervisión de personas adultas y no se deben lanzar cerca de autos, animales o algún objeto que tenga una reacción o provoque incendio, sí ya los prendieron y no causaron ninguna explosión hay que echarles agua y no tocarlos, no meterlos a ningún tipo de envase y principalmente en caso de quemaduras o lesiones en los ojos acudan al médico.

Finalmente indicó que en caso de algún accidente no se automedique ni use remedios como la pasta dental, cabe recordar que estos días únicamente estarán abiertas las salas de emergencia.