Recomendaciones del IMSS Yucatán para evitar acciones de riesgo

Entre las noticias de hoy sobresalen las recomendaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán compartidas con la finalidad de proteger la salud, así como evitar situaciones de riesgo y contagios de Covid-19 durante las fechas decembrinas.

El IMSS comparte esta información para que la población no baje la guardia y continúen con las medidas preventivas pues como La Verdad Noticias ha informado, en fechas recientes hubo un considerable aumento de contagios en la entidad.

El doctor Alonso Sansores Río del IMSS, indicó que por lo general, durante estas fechas, las principales atenciones médicas que se brindan son por contusiones, fracturas y quemaduras.

El doctor Alonso Sansores Río, titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas del IMSS, reiteró que las recomendaciones son: no salir de casa, evitar reuniones, el consumo excesivo de alcohol (no ingerir bebidas de dudosa calidad), mantener la sana distancia, practicar el lavado de manos constante y el uso de cubrebocas sobre nariz y boca.

El doctor Sansores Río dijo que si algún familiar presenta síntomas como dolor de cabeza, fiebre, tos seca, dificultad para respirar y dolor u opresión persistente en el pecho se debe acudir de inmediato al área de Urgencias más cercana, para recibir atención médica oportuna.

Respetar protocolos de prevención contra el Covid-19

El especialista reiteró la importancia de identificar las unidades que cuentan con los servicios de Urgencias o atención médica continua, las 24 horas del día, durante todo el año.

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, se cuenta con el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 3, en Motul; No. 5, en Tizimín; y No. 46, en Umán. En la ciudad de Mérida, el Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Lic. Ignacio García Téllez” y el HGR No. 12 “Lic. Benito Juárez García”.

En las Unidades de Medicina Familiar (UMF) se puede acudir a la No. 13 (Chuburná), No. 20 (Caucel), No. 57 (La Ceiba), No. 58 (Calle 42 Sur), No. 59 (Pacabtún) y No. 60 (Juan Pablo II).

Sansores Río también recomendó supervisar que niñas y niños no entren a la cocina y evitar dejar al alcance de ellos objetos o líquidos calientes, mantener protegidos los enchufes y las tomas de electricidad; no sobrecargar los enchufes con varias series de luces navideñas al mismo tiempo.

El IMSS recomienda que si se presenta algún síntoma de enfermedad respiratoria, se recomienda el aislamiento domiciliario y no exponer a los grupos vulnerables, como mujeres embarazadas, personas de la tercera edad o con el sistema inmunológico debilitado.

Dijo que si alguien requiere trasladarse de un lugar a otro, lo conveniente es conducir con prudencia y sin distracciones, como el celular; utilizar el cinturón de seguridad y no manejar con sueño.

Debido a que aún se registran casos de Covid-19, señaló la importancia de limpiar los regalos u objetos que se introduzcan en el hogar, con sanitizante, agua y jabón o utilizar una solución de un cuarto de taza de cloro en cuatro litros de agua o cinco mililitros de cloro doméstico en un litro de agua, y con un paño proceder a higienizar.

