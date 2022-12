Recién egresados buscan empleos bilingües bien pagados en Yucatán

Cientos de yucatecos y personas residentes de Yucatán acudieron esta mañana a solicitar una de las más de 600 vacantes que se ofertaron durante la primera Feria de Empleo Bilingüe, que llevó a cabo la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet), en conjunto con el Servicio Nacional de Empleo.

Empresas como Accenture, Kwan, WebHelp, Agile Thought y Blue Ocean Technologies ofertaron plazas laborales con sueldos desde los 10 mil 500 hasta 70 mil pesos.

Esta jornada de reclutamiento se llevó a cabo en el Salón “Dzibilchaltún" del Centro de Convenciones “Siglo XXI”, entre las 10 y 19 horas.

Entre los más de 800 postulantes que acudieron desde temprano estuvo Georgina Sanson Olalde, egresada de la carrera de ingeniería física por la UADY, en busca de un puesto con sueldo competitivo.

La ingeniera de 24 años domina tres idiomas aparte del español, por lo que una oportunidad como esta para encontrar una plaza laboral bien pagada le pareció una de las mejores opciones para encontrar trabajo en Yucatán.

“A mi me gustaría encontrar un trabajo de desarrolladora, programación, back end, front end, ese tipo de áreas es a las que he visto que entran mis compañeros, por eso me acerqué a todas las que vinieron a ofrecer empleo”, explicó.

Ximena Vázquez es estudiante de ingeniería mecatrónica, carrera que eligió gracias a su gusto por las matemáticas y la mecánica.

“Desde que vi empleo bilingüe me interesé porque me gustan los idiomas, hablo inglés, francés y español, entonces busco alguna opción para comenzar mi experiencia laboral porque nunca he trabajado, pero ya quiero comenzar a hacerlo”, expresó.

La joven universitaria de la Anáhuac reconoció que mientras más preparado esté uno y cuantos más idiomas domine, las oportunidades laborales con empresas locales y extranjeras incrementan, por lo tanto también los sueldos, ya que hay compañías que incluso pagan en dólares.

“Hay muchos mecatrónicos a los que les encanta programar y los circuitos, a mi no tanto, me gusta más la mecánica, yo voy más por esa parte, pero estoy dispuesta a trabajar en software si así me lo permiten”, añadió.

Atraídos por las ofertas

Acuden a Feria del Empleo Bilingüe en el Siglo XXI

Así como personas de Yucatán, también acudieron profesionistas que llevan años viviendo o recientemente llegaron al estado y aprovechan las ofertas laborales que nuevas empresas están trayendo.

Entre ellos estaba Paul, estudiante francés que llegó a México gracias a un intercambio escolar, pero la seguridad de Yucatán le atrajo para terminar aquí sus estudios y ahora está en busca de una oferta laboral al nivel de las que podría encontrar en aquel país europeo.

“Estoy terminando mi último semestre y por eso estoy en busca de una práctica, entonces me comentaron en la universidad de esta feria de empleo y por eso es que acudí”, respondió el administrador de empresas.

Señaló que los sueldos, que en conversión son superiores a los 900 euros, son un salario más alto al promedio que lo que podría ganar en cualquier otro estado de México.

Con el mismo interés llegó Edwin Martínez, científico de datos originario de la Ciudad de México, que radica en Yucatán desde hace dos años.

Especializado en trabajos de programación, software, matemáticas y estadísticas, llegó a la entidad debido a que la pandemia le permitió realizar trabajo remoto y escuchó de Yucatán como un estado seguro, con desarrollo y oportunidades laborales.

“Me parece muy interesante esta feria porque el creador de internet dice que la materia prima del Siglo XXI son los datos, entonces, a partir de esa premisa, me he enfocado en este tipo de trabajos que me ha permitido estar con empresas extranjeras, ahora estoy interesado en entrar a Accenture y espero que al final me llamen para trabajar”, comentó.

Cabe destacar que algunas de las firmas que están ofertando cuentan con lactarios, aceptan a personas con alguna discapacidad motriz, dan capacitación para perfeccionar el inglés y otorgan apoyos económicos para que su personal continúe sus estudios de licenciatura o maestría.

Las plazas son de asesoría telefónica; ingenierías back y front end o de pruebas de automatización; desarrollo fullstack Java y Spring, Ruby on Rails o de redes; administración de producto; especialista en Sharepoint; análisis de negocios, y otros 16 perfiles.

También, se impartirán pláticas de acceso libre durante este encuentro, sobre "Autenticidad, motor de la innovación", "Cómo llegar a las grandes ligas de software", "Cómo construir tu marca personal en redes", "Otros roles en la Industria de TI" y "Blockchain: primer acercamiento".

