Rechazan tianguis turístico digital; 5 estados no participarán

JAIME TETZPA

Yucatán, su gobernador Mauricio Vila Dosal y su gran vacío en la promoción y estancamiento turístico desde hace tres años ha arreciado la crisis y la imagen de las riquezas mayas; el gran atractivo de la península. Hoy de nuevo cuando buscaba vender su imagen al mundo aprovechándose del escaparate del Tianguis Turístico Digital sufrió otro descalabro.

A decir de expertos en turismo “¿Por qué pagar más de medio millón de pesos para participar en el primer Tianguis Turístico Digital, que será los días 23 y 24 de septiembre, cuando hay plataformas especializadas como Www.Themarketplace.travel que por 23 mil pesos al año nos permiten realizar negocios en todo el mundo? es la razón por la cual cinco estados del país ya han anunciado que no tendrán presencia en el evento avalado por la Secretaría de Turismo federal, mientras que en Yucatán, la titular del ramo, Michelle Fridman Hirsch replica con entusiasmo, convencida de que se trata de un gran negocio.

Los especialistas en turismo señalaron que la pandemia cambió en automático las formas de hacer negocio, y las plataformas digitales se han convertido en la herramienta básica, por lo tanto, ante la demanda los precios deberían ser accesibles.

Estados que no participarán en el show de Mauricio Vila

Sin embargo, el cobro excesivo autorizado por Sectur, que va desde los 4 mil hasta los 20 mil dólares (equivalente a 516 mil 200 pesos), sumado a la crisis económica generada por la pandemia es la razón por la cual Quintana Roo; Ciudad de México, Baja California Sur, Campeche y Aguascalientes, no asistirán.

El evento consta de 48 horas y las tarifas van desde los 4 mil hasta los 20 mil dólares (equivalente a 516 mil 200 pesos), mientras que plataformas especializadas en turismo como por 1,100 dólares (23 mil 100 pesos) al año le permiten hacer negocios con todo el mundo.

El propio director del tianguis turístico, Rodrigo Hurtado, revela que desde un principio, como organizadores sabían que algunos estados no tendrían recursos para participar en el evento, como es el caso de los cinco mencionados, aunque en total ya suman 8, de acuerdo con la empresa organizadora.

En palabras del propio Hurtado, Quintana Roo; Ciudad de México y Baja California Sur, concentraron casi el 50 por ciento del turismo en México durante la primera mitad del año, de acuerdo con las estadísticas de la secretaría de turismo Federal.

Según Hurtado “vale la pena señalar que las 32 entidades del país intervendrán en los espacios gratuitos que ofrece la Secretaría de Turismo Federal a cargo de Miguel Torruco Marqués, pero sólo hasta este momento 29 ha confirmado su tipo de participación en el foro”, informó.

La primera entidad en anunciar su no participación fue el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, por considerar que no era rentable.

“Entiendo que al no tener recepción de turistas no están teniendo ingresos, y los pocos recursos que tienen los están cuidando al máximo”, dijo el directivo de Corporación Interamericana de entretenimiento CIE, la empresa organizadora del foro.

Sin embargo, destacó que 21 entidades como es el caso de Yucatán y Sinaloa si planean participar “para diferenciarse” del resto del país.

Y agrega que difícilmente otro evento permite desde 11 mil pesos, que es el stand virtual para empresas privadas, participar con más de mil compradores de 30 países, “pero aseguramos que habrá más de mil compradores el día del evento”, señaló Hurtado.

Aclaró que los servicios más vendidos son el booth de 12 mil pesos, pero también se ha comercializado paquetes B (de 22 mil pesos); C (de 33 mil pesos) y D (de 45 mil pesos).

Las plataformas online de negocios especializados en un solo sector no son el futuro, sino el presente

Entrevistado al respecto, Jorge Cadena, experto en Marketing Turístico con 25 años de experiencia en este sector con oficinas corporativas en Houston, Texas y ex director del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) en Washington, explica que “dos días nunca han sido suficientes para reunirse de manera eficiente y exitosa para hacer negocios”.

¿Cómo visualizas el panorama de negocios en el contexto de la pandemia?

Creo que las tendencias de mercado apuntan en todos sentidos a mantenernos conectados a través de la tecnología aún después de que termine el periodo de confinamiento provocado por la pandemia. Vemos que grandes empresas han pedido a sus empleados que se mantengan trabajando desde sus casas hasta verano del 2021. Considero que después de este periodo todo mundo comprobará que se puede trabajar y reunirse desde la comodidad de la oficina en casa. Y no solo eso; será un tema económico, después de un duro 2020 los recursos para realizar viajes de negocios, reuniones, eventos y mantener la cuenta de gastos de representación, tendrán más restricciones.

¿La pandemia marca el fin de las ferias de reuniones de negocios como el Tianguis Turístico?

Lo que también comprobaremos en muchos sectores es que ya no será necesario ni comercialmente viable esperar un año a la realización de una feria para reunirse con la finalidad de comprar o vender.

¿Qué opinas sobre el primer Tianguis Turístico Digital?

Por lo que respecta al Tianguis Turístico Digital, considero que dos días nunca han sido suficientes para nadie para reunirse de manera eficiente y exitosa. Por ejemplo, a FITUR asisten 170 países y todos quieren ver al VP Comercial de Iberia, lo cual es imposible. Por eso, las plataformas online de negocios especializadas en encuentros alrededor de un solo sector no son el futuro, sino el presente.

¿Es suficiente un evento digital de 2 días para hacer negocios?

El punto de encuentro online de la industria turística mexicana con compradores de todo el mundo, que funcione 24/7/365 días es y será la forma más eficiente de reunirse. Sin duda este deseo profundo de saludar personalmente y sentarnos a construir esta empatía entre comprador y vendedor es lo que mejor funciona, lo que más extrañamos, porque somos seres totalmente sociales y aún más en la industria turística, donde cada reunión y evento se llevan a cabo en lugares de extraordinaria belleza.

¿La pandemia marca la desaparición de las ferias presenciales?

Creo que las ferias presenciales tardarán mucho en desaparecer y que bueno, es un nicho de negocios importante para todos los destinos, sin embargo, la eficiencia de hacer negocios todo el día y todos los días ya la encontramos en las plataformas de tecnología disponibles online. Y esa capacidad infinita que tiene la tecnología de sorprendernos todos los días, no la podremos encontrar nunca en una feria que repite su formato cada año desde hace 50 años. Vienen grandes anuncios pronto en temas tecnológicos para la industria turística de México, esperémoslos con emoción.”

¿Mencionabas que ya hay plataformas especializadas?

Así es Www.Themarketplace.travel es una plataforma virtual de negocios permanente, no una feria de dos días, funciona con inteligencia artificial que identifica perfiles afines de negocios entre prestadores de servicios y compradores alrededor del mundo y les genera citas para que se reúnan virtualmente dentro de la plataforma.

En el mismo tenor, Jorge Escalante Bolio, destacado empresario del sector turístico señala que el Tianguis Turístico Virtual,es una magnífica oportunidad para promover los destinos de México.

Sin embargo, las empresas que no están participando no es porque consideren que el evento no les ayude, sino porque en estos momentos la mayoría, no han percibido ingresos desde el pasado mes de marzo y sí están manteniendo las fuentes de trabajo.

En ese sentido es difícil invertir en estas circunstancias, como empresas privadas, hasta con el stand más barato ya que prácticamente no estaba considerado en nuestros presupuestos.