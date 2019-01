Rebosan aguas negras en el Lucas de Gálvez de Mérida

Problemas de antaño que aquejan a la ciudadanía del municipio de Mérida le corresponden a la Subdirección de Mercados, la cual está bajo la dirección de Álvaro Alejandro Gil Sandoval, quien depende de la Dirección de Gobernación, a cargo de Gerardo José Acevedo Macari.



El mercado Lucas de Gálvez parece continuar en el olvido de las administraciones municipales pues este fin de semana el lugar volvió a encharcarse con las aguas negras del drenaje, un problema que aqueja a las personas que ahí laboran, a quienes acuden a comprar sus productos y algunos turistas que acceden a este tradicional lugar en búsqueda de sus alimentos o de conocer un sitio muy característico de la capital del Estado.



“Pues la verdad somos los comerciantes los más afectados como siempre, los que menos tenemos somos los más perjudicados porque la gente no viene al mercado, otros vienen y se van y no es posible que estemos desde hace años en estas pésimas condiciones. Trabajar así no es agradable ni sano”, comentó un vendedor del pasillo que prefirió omitir su nombre por represalias.