Realizan homenaje póstumo para recordar a Sandra Peniche Quintal

Activistas, investigadoras y promotoras de los derechos de las mujeres, realizaron un homenaje póstumo para recordar a la doctora Sandra Peniche Quintal, pionera en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Yucatán, fallecida el pasado 14 de diciembre.

Con las cenizas de la activista presentes, amigas y colaboradoras acudieron al Restaurante Amaro ubicado en la calle 59 del centro, donde dedicaron poemas, textos escritos por las mismas y remembraron anécdotas sobre la lucha feminista que encabezó desde el ámbito de la salud.

En cada una de las intervenciones, Sandra fue recordada como una mujer que se caracterizaba como una luchadora de la justicia social y los derechos de las mujeres. También destacaron su firmeza, bondad y apoyo emocional, indispensable en momentos de duelo de quienes la rodeaban en su cercano círculo de activismo.

"Sandra, siempre vas a estar inspirando el camino y no vamos, no voy a descansar hasta lograr muchos sueños que me confiaste sobre cómo quieres este país para las mujeres, seguiré y seguiremos la lucha arrebatando los derechos de las niñas y las mujeres", compartió Verónica Cruz durante su intervención.

"Caminar al lado de Sandra es lo mejor que me ha pasado, imaginar cómo ser transgresora en los límites de las normas tan arcáicas y obsoletas, crear e imaginár desde otros horizontes para transformar la vida de las mujeres, pero sobre todo aprender a vivir la sexualidad en todo su esplendor y con responsabilidad", agregó Nadia Sierra.

Luchadora de toda la vida

Homenaje a Sandra Peniche

Sandra Peniche luchó por los derechos de las mujeres desde que fue muy joven. Esta lucha y su carrera como profesional de la salud la alentaron a abrir la primera clínica que abiertamente dijo que realizaba interrupciones de embarazo de forma segura, en toda Latinoamérica, la cual se ubica en la calle 54 por 49 y 51 del centro de Mérida, bajo el nombre de Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva.

"La pienso y la siento como si fuera el mar que tanto quería, tenía unas olas tranquilas aparentemente, pero era fuerte, era poderosa, su mundo interno a veces podíamos bucear, otras veces no, pero la conocí y la reconocí posteriormente en los años que coincidimos, porque era una escucha permanente como una playita en la que podíamos reposar, una soñadora y una creativa", agregó Pilar Sánchez.

Durante el homenaje también intervinieron otras personas cercanas a Sandra como Douglas Canul, Elena Pérez Duarte, Ana Luisa Luguori, Ángeles Cabría, Julia Pérez, Circe López, Nidia Sierra,María Eugenia Nuñez y Olga Moguel.

Infórmate de las noticias de Yucatán dando clic aquí

Entre el público también estuvieron promotoras de los derechos humanos y activistas en contra de la violencia contra las mujeres, como Ligia Vera, Gabriela Cervecera, Amelia Ojeda, Adelaida Salas, Gina Villagómez, Rocío Quintal, Nancy Walker y personajes de la política como Dulce María Sauri, Vida Gómez, Enrique Martín Briceño y la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Siguenos en nuestra cuenta de Instagram