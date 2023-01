Realiza FGE pruebas de ADN para entregar a niña que se quedó la Prodennay

El pasado martes la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las pruebas de ADN para detectar el parentesco del señor Antonio Cetz Dzib con su hija recién nacida, con el objetivo de que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (Prodennay) la devuelva a sus brazos.

Desde el pasado 10 de diciembre, dicha dependencia se quedó con la custodia provisional de la menor de edad, luego de seis meses de estar hospitalizada por un nacimiento prematuro, provocado por el delicado estado de salud de la madre, que perdió la vida una semana después de ingresar al Hospital “Dr. Agustín O’Horán”.

La menor nació en junio y debido a su delicado estado de salud la mantuvieron en una incubadora. Su padre no estaba casado con su madre, por lo que al fallecer no pudo darla de alta en el Registro Civil, debido a que no había forma de comprobar su parentesco.

Aunque solicitó ayuda de la Prodennay en distintas ocasiones durante el segundo semestre de 2022, solamente recibió largas y poco pudo avanzar en el registro de la menor, por lo que al ser dada de alta fue enviada a un albergue.

No la ha visto en un mes

Aunque no obra ninguna denuncia por presunto maltrato infantil en su contra, la Prodennay no ha permitido que Antonio vea a su hija, al no reconocerlo legalmente como su familiar.

A un mes de la separación, Antonio espera que los resultados de las pruebas que le practicaron a él y a su hija, por fin confirmen su parentesco y le permitan registrar a la menor bajo sus apellidos, para que pueda llevarla a casa.

“Ha sido muy difícil porque yo estuve yendo todos los días durante seis meses, 11 de la mañana a los informes y a las cinco de la tarde para la visita, para las últimas dos semanas hasta la cargaba y le daba de comer, pero cuando le dieron el alta, me la quitaron”, comentó el padre.

El hombre hizo un llamado a las autoridades de la Prodennay y de la Fiscalía a conducirse con apego a la ley y con total transparencia para que el caso concluya de buena manera.

Se estima que los resultados estén listos en un plazo de dos semanas o máximo tres. Dependiendo de lo que digan los estudios, Antonio podría reencontrarse con su hija en ese mismo tiempo.

