Rastrean en Yucatán red de huachicoleros

Luego de que en días pasados estallara un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado a un costado de la carretera Progreso-Mérida, debido al mal manejo en una toma clandestina, Grupo Editorial La Verdad visitó la zona y las comisarías cercanas para conocer la problemática de la ordeña de combustible en esa área, que lleva más de cuatro meses realizándose en Yucatán.

“El día de la explosión yo estaba aquí en mi casa, y vi como un carro blanco estaba dando vueltas de un lado a otro. No tenía luz y le grité que iba a tropellar a alguien. Después fue que se apareció gente de Pemex, las ambulancias, bomberos y la policía”, explicó un habitante de San Ignacio, comisaría de Progreso, quien sólo se limitó a decir que se dedica a la pesca.

Asimismo, explicó que desde hace aproximadamente cuatro meses que ha visto camionetas rondando la zona o estacionándose en el parque, pero “esa gente no es de por aquí, no los conocemos. Vienen con gente de otros pueblos cercanos como Kikteil, Progreso, Xcanatún, Flamboyanes y Paraíso. De hecho, uno de los que se quemó es del equipo de béisbol Tiburones Rojos de Progreso”.

“A mí me da miedo, porque un día de estos que tal si explota (el ducto), sin familia me voy a quedar. Ya hemos pedido vigilancia, pero la policía nunca viene. Hasta que no pasó una tragedia no vinieron, esperemos que con esto vengan más, para que no vaya a pasar algo más grave y que afecte a la gente inocente del pueblo”, mencionó el lugareño que vive a un costado del ducto.

Poblanos, las posibles cabecillas

Por su parte, y de manera extraoficial, un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, platicó con esta Casa Editorial y comentó que la corporación ya tiene conocimiento de estas actividades ilícitas. “Se montan operativos para detenerlos, en ocasiones se detectan las tomas clandestinas y se espera a que regresen para que sean detenidos. La corporación ya tiene conocimiento que son unas personas de Puebla, y que contactaron a yucatecos que conocen la zona para que les sea más fácil llegar y no se pierdan”, indicó.

“Tenemos acordonado porque la Procuraduría General de la República (PGR) se encuentra evaluando y trabajando para conocer qué ocasionó o cuál fue el motivo por el cual explotó. Fue un mal manejo, pero algo detonó la explosión y en eso se encuentran trabajando los investigadores”, refirió el oficial.

Asimismo, indicó que para realizar estas actividades ilícitas, se tiene que tener conocimiento del terreno y del manejo de ductos. “Es un tubo de más de un metro de diámetro, y cada ciertos metros o kilómetros hay una válvula, ahí se inserta otra manguera para que no siga su curso la gasolina y sale a presión. Para hacer eso se tiene que tener conocimiento, y en esta ocasión al parecer no tuvieron los cuidados y les salió mal el trabajo”, mencionó.

Hay presencia de “huachicoleros”

Es de destacar que el pasado mes de septiembre autoridades detuvieron a una persona que se encontraba ordeñando un ducto de Pemex en la carretera Kantunil-Puerto Juárez; sus cómplices huyeron. Esto sólo confirma lo que vecinos de ductos han señalado, hay presencia de “huachicoleros” en Yucatán, con lo cual se destapa una problemática que autoridades federales, estatales y municipales enfrentan, sin que hasta ahora reconozcan que exista alguna banda que se dedica al hurto de hidrocarburo, algo que ahora es imposible negar.

_Eduardo Uc