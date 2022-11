Rapero de Yucatán presente en el soundtrack de Black Panther: Wakanda Forever

A partir de este viernes 4 de noviembre está disponible el soundtrack de de Black Panther: Wakanda Forever donde se podrá escuchar el talento del rapero yucateco Yaalen K’uj, quien formará parte de los cantantes que se escucharán durante la nueva película de Black Panther.

Si bien entre los artistas destaca Rihanna, Burna Boy, Snow, entre otros, se reconoce en la Península de Yucatán la participación del talento mexicano, ya que en el listado de música aparecen los nombres de Pat Boy y Yaalen K’uj, dos raperos que son conocidos a nivel internacional por cantar en maya.

El soundtrack ya está disponible en plataformas.

Estas dos personalidades de Quintana Roo y Yucatán estarán detrás de la canción ‘Laayli’ Kuxa’ano’one’, la cual hace referencia a la intervención de la cultura maya que tendrá representación en la película con la participación de Tenoch Huerta, quien interpretará a Namor, personaje que es identificado como el Dios Kukulcán.

Cabe recordar que el soundtrack estará disponible a partir de estes viernes 4 de noviembre de distintas plataformas.

¿Quién es el rapero de Yucatán que participa en Wakanda Forever?

El rapero forma parte de los artistas que aparecen en la banda sonora de la nueva película de Black Panther.

En otras noticias de Yucatán ya hemos hablado de Pat Boy, ahora toca el turno de hablar de Yaalen K’uj, quien es originario del municipio de Akil y es un destacado rapero que se caracteríza por cantar en lengua maya.

Fue el propio Yaalen K’uj quien a través de sus redes sociales compartió su alegría por estar en el soundtrack de la nueva película de Blak Panther.

‘Primero que nada, le doy Gracias a Dios que me ha dado talento para poder hacer música. Gracias a mi familia que siempre me apoya y me levanta de los desánimos’.

De igual forma agradeció al colectivo ADN MAYYA Producciones por todo el apoyo que ha recibido.

Cabe mencionar que junto a Pat Boy, este rapero yucateco se ha vuelto viral en redes sociales por su participación en el soundtrack de Black Panther: Wakanda Forever.

Infórmate de las noticias de Yucatán dando clic aquí

¡Siguénos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram