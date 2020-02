Ranier Pucheux, rescatando los sonidos del jazz con la Mérida Big Band

Reanier Pucheux, creador y líder de la Mérida Big Band reconocer que este ha sido un proyecto un poco complicado desde el inicio, al tratar de instaurar un formato numeroso, han habido antes proyectos en formato big band pero como fugaces, como que se presentan y les cuesta mantenerse.

Ranier Pucheux dijo que lo que ha resultado más complicado son agendar los ensayos y el ensamble, porque al estar conformada por músicos que pertenecen a la Orquesta Sinfónica de Yucatán, de por sí tienen un riguroso plan de trabajo.

Ranier Pucheux, el el creador y líder de la Mérida Big Band.

Pero a la vez reconoce que su calidad como músicos sobresale en la Big Band ya que su experiencia ayuda bastante a la cuestión del ensamble con los metales, los trombones, las trompetas. “Ellos se conocen perfectamente y eso es clave para conseguir una sonoridad muy refinada porque todos tienen una excelente primera vista. La Big Band se complementa con los mejores músicos de jazz de aquí de Yucatán para armar la banda”.

¿Cómo has logrado mantener la banda viva?

En mi caso he sido perseverante, me he dedicado a esto y lo ha mantenido durante estos once años.

Ranier comentó que la Mérida Big Band interpreta temas de repertorio de Frank Sinatra, Bobby Darin, Louis Armstrong, Natalie Cole, Ella Fitzgerald e incluso de Michael Buble.

¿Cómo te contagió la música de Big Band?

Fíjate que en Cuba el formato Big Band fue muy famoso, de hecho músicos como Pérez Prado y Benny Moré retomaron ese formato y le dieron la onda del sabor latino, hubo muchas orquestas sobre todo en los cincuenta que tocaron ese formato. En esa época se escuchaba mucho la música de los 40 de Glenn Miller, Artie Shaw y Benny Goodman, fueron muy populares.

¿Tu familia escuchaba música de Big Band?

En mi casa, mi abuelo escuchaba muchos discos de vinilo y entonces se la pasaba poniendo ese tipo de música y así yo escuchaba Glenn Miller, Artie Shaw, Benny Goodman, Duke Ellington, Count Basie, los grandes de la Big Band. Entonces nací con eso.

Renier dijo que la gente puede encontrar información del disco que lanzaron apenas en el 2019 en la página de Facebook de la Mérida Big Band.

¿Con cuantos integrantes cuenta la Big Band?

Tengo varios formatos, la que más hacemos es la de formato Big Band Latina cuando acompañamos a Kalimba, Armando Manzanero, artistas ya bastante reconocidos que llevan percusiones y coristas, este formato es de 19 músicos, tengo otro formato que uso mas para eventos o festivales que varía entre 16 y 17 músicos, y para otro tipo de eventos, un poco más pequeños, usamos la jazz band con 13 músicos.

¿Consideras que la Mérida Big Band sería merecedora de mayores espacios para presentarse?

Sí sería genial tener otra opciones, yo creo que se podría apoyar un poco más la Orquesta. He presentado un proyecto de hacer arreglos de Big Band de la trova yucateca, de bambuco, darles una desenpolvadita y una nueva instrumentación al estilo de la Big band. Sin embargo entiendo que por cuestiones de presupuesto van a destinarlo a otras cosas.

El Jueves 20 de febrero, a las 20:00 horas, la Mérida Big Band realizará un concierto con causa en el teatro Armando Manzanero, en apoyo a Pro Salud Yucatán.

¿Cuántas presentaciones tiene la Mérida Big Band al año?

Trato de hacer dos producciones al año, gracias a Dios me ha ido muy bien, pero siempre es un riesgo, porque hay que crear nuevos arreglos, ensayar, rentar el teatro, etcétera.

